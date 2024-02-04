Що робити, якщо вам неправомірно відмовили у субсидії: поради юриста

Кому призначають субсидію

Субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за комунальні послуги.

При призначенні субсидії враховують заробітну плату, стипендію, грошові перекази з-за кордону та дивіденди від цінних паперів та інші доходи.

Субсидію може оформити:

людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди

індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства

ВПО, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди. До заяви додаються відповідні документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства

неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку

Додамо, що субсидію призначать з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня

Субсидію призначають з початку опалювального сезону, якщо подати відповідні документи протягом 2 місяців з початку сезону. Якщо заяву подали пізніше, то субсидію призначать з місяця звернення.

Як мають повідомити про відмову

У разі ухвалення рішення про відмову у призначенні житлової субсидії уповноважений орган повідомляє заявника про ухвалене рішення протягом 3 календарних днів з дня його ухвалення.

Про це інформують у паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження ухваленого рішення або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, або портал "Дія".

Що робити, якщо не призначили субсидію

Юрист Вікторія Гусакова пояснює, що якщо громадянина неправомірно позбавили права на субсидію, потрібно звернутися до адміністративного суду, позиваючись до Пенсійного фонду.

Згідно з частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства, відповідач має доказати правомірність своїх дій. Суб’єкт владних повноважень повинен подати суду документи і матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

Які документи доведеться надати суду

Громадянин може подати позовну заяву як самостійно, так і звернувшись до центрів безоплатної правової допомоги.

Можна послідовно викласти усі аргументи в позовній заяві, надати копії документів на позицію позивача, зокрема, копію заяви, копію декларації про доходи, акт про склад сім`ї, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інші документи.