Що робити, якщо вам неправомірно відмовили у субсидії: поради юриста

Субсидії передбачені для деяких категорій українців. Щоб отримати ці пільги, громадянам треба подати спеціальну заявку та дочекатися її погодження. Держава має право відмовити у наданні субсидії, якщо громадянин не відповідає пільговій категорії. Втім, іноді українців неправомірно позбавляють субсидії.
Що робити у такому випадку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "На пенсії".
Субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за комунальні послуги.
При призначенні субсидії враховують заробітну плату, стипендію, грошові перекази з-за кордону та дивіденди від цінних паперів та інші доходи.
Субсидію може оформити:
Додамо, що субсидію призначать з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
Субсидію призначають з початку опалювального сезону, якщо подати відповідні документи протягом 2 місяців з початку сезону. Якщо заяву подали пізніше, то субсидію призначать з місяця звернення.
У разі ухвалення рішення про відмову у призначенні житлової субсидії уповноважений орган повідомляє заявника про ухвалене рішення протягом 3 календарних днів з дня його ухвалення.
Про це інформують у паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження ухваленого рішення або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, або портал "Дія".
Юрист Вікторія Гусакова пояснює, що якщо громадянина неправомірно позбавили права на субсидію, потрібно звернутися до адміністративного суду, позиваючись до Пенсійного фонду.
Згідно з частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства, відповідач має доказати правомірність своїх дій. Суб’єкт владних повноважень повинен подати суду документи і матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.
Громадянин може подати позовну заяву як самостійно, так і звернувшись до центрів безоплатної правової допомоги.
Можна послідовно викласти усі аргументи в позовній заяві, надати копії документів на позицію позивача, зокрема, копію заяви, копію декларації про доходи, акт про склад сім`ї, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інші документи.
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