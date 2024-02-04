Что делать, если вам неправомерно отказали в субсидии: советы юриста

Кому назначают субсидию

Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги.

При назначении субсидии учитывают заработную плату, стипендию, денежные переводы из-за границы и дивиденды от ценных бумаг и другие доходы.

Субсидию может оформить:

человек, зарегистрированный в жилом помещении

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды

индивидуальный застройщик, здание которого не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется. В этом случае к заявлению следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

ВПЛ, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды. К заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства

несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека

Добавим, что субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября

на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля

Субсидию назначат с начала отопительного сезона, если подать соответствующие документы в течение 2 месяцев с начала сезона. Если заявление подали позже, субсидию назначат с месяца обращения.

Как должны сообщить об отказе

В случае принятия решения об отказе в назначении жилищной субсидии уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 календарных дней со дня его принятия.

Об этом информируют в бумажной форме с вручением соответствующего уведомления под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения либо через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, либо портал "Дія".

Что делать, если не назначили субсидию

Юрист Виктория Гусакова объясняет, что если гражданина неправомерно лишили права на субсидию, нужно обратиться в административный суд, позываясь на Пенсионный фонд.

Согласно части 2 статьи 77 Кодекса административного судопроизводства, ответчик должен доказать правомерность своих действий. Субъект властных полномочий должен представить суду документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Какие документы придется предоставить суду

Гражданин может подать исковое заявление как самостоятельно, так и обратившись в центры бесплатной правовой помощи.

Можно последовательно изложить все аргументы в исковом заявлении, предоставить копии документов на позицию истца, в частности, копию заявления, копию декларации о доходах, акт о составе семьи, сведения из государственного реестра прав на недвижимое имущество, другие документы.