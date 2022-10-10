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Що робити, якщо в ефірі зникло українське телебачення: детальна інструкція

Що робити, якщо зникло телебачення (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська 10 жовтня масово завдавали ракетні удари по деяких містах України. Окупанти всіма способами намагаються зломити українців, тому потрібно бути готовим до будь-якої ситуації.

Про це повідомляє МВС.

Росія жорстоко обстрілює об‘єкти критичної інфраструктури. Тому важливо знати, як діяти, якщо зникло українське ефірне мовлення.

Для того, щоб бути в курсі всіх подій, потрібно:

  • Українські канали розкодовані на супутнику. Тому, щоб дивитися українське телебачення, необхідно мати супутниковий ресивер і антену;
  • YouTube. Більшість українських каналів має свій YouTube-канал, тому просто знайдіть мовлення там. Якщо інтернет не дозволяє дивитися у високій якості, можна зменшити його в налаштуваннях;
  • На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, All TV доступ до українських каналів безкоштовний;
  • Можна слухати радіомовлення - radioplayer.ua.

Також, щоб не залишитися без зв'язку при відключенні мобільних операторів, необхідно:

  • завчасно продублювати свої месенджери та засоби, що використовують стаціонарний інтернет (ноутбук та комп'ютер);
  • за наявності стаціонарного телефона завчасно з'ясуйте стаціонарні телефони аварійних служб, контактні телефони органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • завчасно узгодьте з рідними, близькими та знайомими час і місця зустрічі у випадку непередбачуваних ситуацій.

Додамо, якщо зник мобільний зв'язок, то потрібно звертати увагу на оповіщення від ДСНС, органів влади через ЗМІ про місця збору, евакуації та укриття.

Раніше ми публікували детальну інструкцію з відео, яка допоможе у випадку, якщо зникне зв'язок.

Також ми писали, як працюють великі супермаркети у Києві після ракетних ударів.

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