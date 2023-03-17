Що робити, якщо дитина пропустила обов'язкову вакцинацію: пояснення

Дитина пропустила вакцинацію: що робити

В Україні існує Національний календар щеплень, за яким бажано вакцинувати дітей. У нього входять всі найпоширеніші хвороби.

Національний календар щеплень для дітей (фото: phc.org.ua)

Якщо батьки почали вакцинування дитини, але з певних причин пропустили за графіком одну дозу, тоді потрібно ввести дози, яких не вистачає.

Робити це варто за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів, який становить 28 днів. Варто зазначити, що вік дитини є важливим фактором при плануванні вакцинації з порушенням календаря

Якщо дитині до року, щеплення проти дифтерії, кашлюка та правця проводяться в певний день з інтервалом не менше 4 тижнів.

Для дітей віком від 1 до 6 років вакцинація проти дифтерії проводиться з інтервалом 4 тижнів між першою та другою дозами та 6 місяців між другою та третьою дозами.

Якщо необхідно пришвидшити темп вакцинації, можна поєднувати вакцини, які вводяться в один день в різні ділянки тіла.

Коли не можна робити щеплення

У жодному разі не ведіть дитину на вакцинацію, якщо вона:

перебуває в гострому періоді захворювання

має загострення алергічних реакцій

змінила звичну поведінку та самопочуття

перебуває в періоді, коли ріжуться зуби

Також не варто щеплювати дитину під час епідемії та карантину.

Крім того, безпосередньо перед вакцинацією дитину повинен ретельно оглянути лікар: подивитися горло, послухати легені, поглянути на шкіру. Лише після того, як він переконається у відсутності протипоказань, ви зможете відправитися в кабінет для щеплень.