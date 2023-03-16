У Рівному хлопчик проковтнув капсулу для прання: деталі шокуючого інциденту
У Рівному в середу, 15 березня, 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання. В результаті у нього з рота почала йти піна.
Про це повідомили на сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги у Facebook.
Як рятували хлопчика
Мати дитини одразу після того, як помітила, що її син проковтнув капсулу, викликала медиків. Хлопчик був наляканий тим, що сталось. Також у нього з рота йшла піна.
Лікарі встановили діагноз - отруєння та промили шлунок пацієнту.
Далі хлопчика госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Вже за декілька годин 2-річного пацієнта відпустили додому.
Окрім того, про подію повідомили поліцейських.
Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет
Із небезпечних сторонніх предметів, найчастіше діти ковтають:
- великі монети;
- батарейки;
- магніти;
- шпильку, кулон, брелоки;
- дрібні іграшкові фігурки;
- ковпачки від ручок та інші предмети.
Якщо дитина з’їла якийсь дрібний предмет, на ваш погляд безпечний чи у вас є сумніви, що вона його з’їла - спостерігайте за станом дитини протягом декількох годин.
Що має насторожити:
- утруднене ковтання, підвищене виділення слини;
- відмова від їжі;
- зригування чи нудота;
- з’явився кашель, утруднене дихання;
- скарги на болі в животі, в грудях;
- погіршення загального стану;
Якщо дитина проковтнула небезпечний предмет, то медиків слід викликати відразу.
Раніше ми повідомляли, що не можна робити батькам, якщо дитина проковтнула чужорідне тіло.
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