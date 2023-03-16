У Рівному хлопчик проковтнув капсулу для прання: деталі шокуючого інциденту

У Рівному в середу, 15 березня, 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання. В результаті у нього з рота почала йти піна.

Про це повідомили на сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги у Facebook .

Як рятували хлопчика

Мати дитини одразу після того, як помітила, що її син проковтнув капсулу, викликала медиків. Хлопчик був наляканий тим, що сталось. Також у нього з рота йшла піна.

Лікарі встановили діагноз - отруєння та промили шлунок пацієнту.

Далі хлопчика госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Вже за декілька годин 2-річного пацієнта відпустили додому.

Окрім того, про подію повідомили поліцейських.

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

Із небезпечних сторонніх предметів, найчастіше діти ковтають:

великі монети;

батарейки;

магніти;

шпильку, кулон, брелоки;

дрібні іграшкові фігурки;

ковпачки від ручок та інші предмети.

Якщо дитина з’їла якийсь дрібний предмет, на ваш погляд безпечний чи у вас є сумніви, що вона його з’їла - спостерігайте за станом дитини протягом декількох годин.

Що має насторожити:

утруднене ковтання, підвищене виділення слини;

відмова від їжі;

зригування чи нудота;

з’явився кашель, утруднене дихання;

скарги на болі в животі, в грудях;

погіршення загального стану;

Якщо дитина проковтнула небезпечний предмет, то медиків слід викликати відразу.