Що робити, якщо дитина пропустила обов'язкову вакцинацію: пояснення

Вакцинація дітей в Україні відбувається за календарем щеплень. Він включає обов'язкові профілактичні щеплення проти різних хвороб. Проте іноді трапляється так, що дитина пропустила те чи інше щеплення.

Як вакцинувати дитину, яка не має обов'язкового щеплення, розповіли в Telegram -каналі НСЗУ.

Дитина пропустила вакцинацію: що робити

В Україні існує Національний календар щеплень, за яким бажано вакцинувати дітей. У нього входять всі найпоширеніші хвороби.

Національний календар щеплень для дітей (фото: phc.org.ua)

Якщо батьки почали вакцинування дитини, але з певних причин пропустили за графіком одну дозу, тоді потрібно ввести дози, яких не вистачає.

Робити це варто за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів, який становить 28 днів. Варто зазначити, що вік дитини є важливим фактором при плануванні вакцинації з порушенням календаря

Якщо дитині до року, щеплення проти дифтерії, кашлюка та правця проводяться в певний день з інтервалом не менше 4 тижнів.

Для дітей віком від 1 до 6 років вакцинація проти дифтерії проводиться з інтервалом 4 тижнів між першою та другою дозами та 6 місяців між другою та третьою дозами.

Якщо необхідно пришвидшити темп вакцинації, можна поєднувати вакцини, які вводяться в один день в різні ділянки тіла.

Коли не можна робити щеплення

У жодному разі не ведіть дитину на вакцинацію, якщо вона:

перебуває в гострому періоді захворювання

має загострення алергічних реакцій

змінила звичну поведінку та самопочуття

перебуває в періоді, коли ріжуться зуби

Також не варто щеплювати дитину під час епідемії та карантину.

Крім того, безпосередньо перед вакцинацією дитину повинен ретельно оглянути лікар: подивитися горло, послухати легені, поглянути на шкіру. Лише після того, як він переконається у відсутності протипоказань, ви зможете відправитися в кабінет для щеплень.