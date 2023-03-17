Что делать, если ребенок пропустил обязательную вакцинацию: объяснение
Вакцинация детей в Украине происходит по календарю прививок. Он включает в себя обязательные профилактические прививки против различных болезней. Однако иногда случается так, что ребенок пропустил ту или иную прививку.
Как вакцинировать ребенка, не имеющего обязательной прививки, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Ребенок пропустил вакцинацию: что делать
В Украине существует Национальный календарь прививок, по которому желательно вакцинировать детей. В него входят все самые распространенные болезни.
Национальный календарь прививок (фото: phc.org.ua)
Если родители начали вакцинирование ребенка, но по определенным причинам пропустили по графику одну дозу, тогда нужно ввести недостающие дозы.
Делать это следует по графику с соблюдением минимальных интервалов, который составляет 28 дней. Следует отметить, что возраст ребенка является важным фактором при планировании вакцинации с нарушением календаря.
Если ребенку до года, прививки против дифтерии, коклюша и столбняка проводятся в определенный день с интервалом не менее 4 недель.
Для детей от 1 до 6 лет вакцинация против дифтерии проводится с интервалом 4 недель между первой и второй дозами и 6 месяцев между второй и третьей дозами.
Если нужно ускорить темп вакцинации, можно совмещать вакцины, которые вводятся в один день в разные участки тела.
Когда нельзя делать прививку
Ни в коем случае не ведите ребенка на вакцинацию, если он:
- находится в остром периоде заболевания
- имеет обострение аллергических реакций
- изменил привычное поведение и самочувствие
- находится в периоде, когда режутся зубы
Также не следует прививать ребенка во время эпидемии и карантина.
Кроме того, непосредственно перед вакцинацией ребенка должен тщательно осмотреть врач: осмотреть горло, послушать лёгкие, взглянуть на кожу. Лишь после того, как он убедится в отсутствии противопоказаний, вы сможете отправиться в прививочный кабинет.
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