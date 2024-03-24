Що робити, якщо чуєте вибухи, яких не було? Психологи назвали три кроки для самодопомоги

Чому люди чують вибухи, яких насправді не було

"Повітряна тривога - це знак небезпеки, до якого ми, на жаль, дуже звикли. Набагато страшніше звучать вибухи. І те, і інше, супроводжує нашу повсякденність настільки часто, що ми іноді навіть дивуємось тиші", - пишуть психологи.

Надмірний стрес, пережиті травматичні події та перевтома можуть стати причиною фантомних сирен - звуків повітряної тривоги чи вибухів, яких насправді не було. Іноді це лякає навіть сильніше реальних сирен.

Психологи поділились трьома кроками для самодопомоги для людей, які зіткнулися з фантомними звуками.

Як реагувати на фантомні вибухи (скриншот)

Перевірка реальністю

"Перегляньте додатки та канали, щоб переконатись, що вам почулось. Зверніться до свого тіла та відчуттів: вмийтеся теплою водою, "проскануйте" своє тіло та обличчя руками", - радять експерти.

Турбота про себе

"Перевтома є одною з найчастіших причин фантомних звуків. Випийте води, поїжте та знайдіть трохи часу для відпочинку лежачи або короткого сну. Якщо зараз відпочинок неможливий, поговоріть з близькою людиною про свій досвід, підтримка надзвичайно важлива в цій ситуації", - кажуть психологи.

Повернення до ресурсного стану

"Розуміння того, що вам все це просто почулось може викликати відчуття, ніби ви божеволієте або втрачаєте контроль. Це не так. Насправді чимало людей пройшли через цей досвід, він свідчить про нашу втому і водночас адаптованість до війни", - пояснюють експерти.

Вони наголошують, якщо ви відчуваєте інші симптоми, яких не вдається позбутись - не соромтесь звертатися по допомогу до психологів.