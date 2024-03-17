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Як витягнути себе з емоційної прірви, коли вже нічого не хочеться: поради психолога

Неділя 17 березня 2024 20:18
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Як витягнути себе з емоційної прірви, коли вже нічого не хочеться: поради психолога Як побороти апатію (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

На фоні війни все більше українців впадають в апатію і депресію, відчувають розпач і емоційну прірву. Дуже небезпечно ігнорувати такі стани. Чим більше людина зволікає із розв'язанням проблеми, тим важче потім із цим боротися.

Про те, як витягнути себе із емоційної прірви, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram.

Як витягнути себе з емоційної прірви

"Друзі, пильнуймо свій стан. Особливо важливо бути уважним до себе, коли нічого не хочеться, нічого не радує. Необхідно блокувати можливість поглинутися такими переживаннями", - каже психолог.

Деякі дослідження свідчать про те, що кожна 6-та людина може мати депресивний розлад протягом певного етапу свого життя.

"Звісно, це не вирок, але краще попередити цей стан і вчасно себе підтримати", - додає Голентовська.

Коли треба почати хвилюватися через свій стан

  • ви маєте пригнічений настрій
  • вас атакують роздуми щодо себе, інших, ситуацій в минулому, теперішньому чи майбутньому
  • бачення себе стало негативним
  • ваша підтримка себе зменшується і набуває режиму "автопілот"
  • поступово втрачаєте відчуття досягнення й задоволення
  • відчуття безнадії і що нічого не змінюється - зростає

Як витягнути себе з емоційної прірви, коли вже нічого не хочеться: поради психологаЛюди часто самі заганяють себе у "пекельне коло" (скриншот)

Як вийти із цього стану

Фільтруйте те, що у вас у голові. Корисне - беріть на реалізацію, шкідливе - ігноруйте, не беріть на віру.

Пильнуйте зниження активності. Бо стан "нічого не хочу", "нічого не радує" - це підступна штука. Потрібно:

  • планувати день або період на більшу перспективу
  • серед пунктів плану мають бути ваші ресурсні активності (це дії для вас і про вас, навіть, якщо вони на 5-10 хвилин)
  • намагайтеся зводити до мінімуму свої некорисні звички (зливатись у телефон, постійно переглядати серіали) і поступово формуйте нові

Підживлюйте свою спроможність почати діяти за такою схемою - візьміть блокнот і ручку та запишіть:

  • моя мета
  • чому моя мета важлива
  • з яких маленьких кроків складається ваша мета
  • найменший та найпростіший крок
  • дата і час першого кроку
  • нагадайте собі про персональну відповідальність за власне життя

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