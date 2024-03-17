Як витягнути себе з емоційної прірви, коли вже нічого не хочеться: поради психолога
На фоні війни все більше українців впадають в апатію і депресію, відчувають розпач і емоційну прірву. Дуже небезпечно ігнорувати такі стани. Чим більше людина зволікає із розв'язанням проблеми, тим важче потім із цим боротися.
Про те, як витягнути себе із емоційної прірви, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram.
Як витягнути себе з емоційної прірви
"Друзі, пильнуймо свій стан. Особливо важливо бути уважним до себе, коли нічого не хочеться, нічого не радує. Необхідно блокувати можливість поглинутися такими переживаннями", - каже психолог.
Деякі дослідження свідчать про те, що кожна 6-та людина може мати депресивний розлад протягом певного етапу свого життя.
"Звісно, це не вирок, але краще попередити цей стан і вчасно себе підтримати", - додає Голентовська.
Коли треба почати хвилюватися через свій стан
- ви маєте пригнічений настрій
- вас атакують роздуми щодо себе, інших, ситуацій в минулому, теперішньому чи майбутньому
- бачення себе стало негативним
- ваша підтримка себе зменшується і набуває режиму "автопілот"
- поступово втрачаєте відчуття досягнення й задоволення
- відчуття безнадії і що нічого не змінюється - зростає
Люди часто самі заганяють себе у "пекельне коло" (скриншот)
Як вийти із цього стану
Фільтруйте те, що у вас у голові. Корисне - беріть на реалізацію, шкідливе - ігноруйте, не беріть на віру.
Пильнуйте зниження активності. Бо стан "нічого не хочу", "нічого не радує" - це підступна штука. Потрібно:
- планувати день або період на більшу перспективу
- серед пунктів плану мають бути ваші ресурсні активності (це дії для вас і про вас, навіть, якщо вони на 5-10 хвилин)
- намагайтеся зводити до мінімуму свої некорисні звички (зливатись у телефон, постійно переглядати серіали) і поступово формуйте нові
Підживлюйте свою спроможність почати діяти за такою схемою - візьміть блокнот і ручку та запишіть:
- моя мета
- чому моя мета важлива
- з яких маленьких кроків складається ваша мета
- найменший та найпростіший крок
- дата і час першого кроку
- нагадайте собі про персональну відповідальність за власне життя
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