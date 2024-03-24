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Что делать, если слышите взрывы, которых не было? Психологи назвали три шага для самопомощи

Что работы, если слышите фантомные взрывы (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые украинцы, что не раз становились свидетелями российских обстрелов, иногда могут слышать взрывы и сирены, которых на самом деле не было. Это очень пугает людей, потому что они думают, что сходят с ума.

О том, почему возникает такой феномен и как помочь в таких ситуациях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития "Київ дворик" в Instagram.

Почему люди слышат взрывы, которых на самом деле не было

"Воздушная тревога - это знак опасности, к которому мы, к сожалению, очень привыкли. Гораздо страшнее звучат взрывы. И то и другое сопровождает нашу повседневность настолько часто, что мы иногда даже удивляемся тишине", - пишут психологи.

Чрезмерный стресс, пережитые травматические события и переутомление могут стать причиной фантомных сирен - звуков воздушной тревоги или взрывов, которых на самом деле не было. Иногда это пугает даже сильнее реальных сирен.

Психологи поделились тремя шагами для самопомощи людям, которые столкнулись с фантомными звуками.

Как реагировать на фантомные взрывы (скриншот)

Проверка реальностью

"Просмотрите приложения и каналы, чтобы убедиться, что вам послышалось. Обратитесь к своему телу и ощущениям: умойтесь теплой водой, просканируйте свое тело и лицо руками", - советуют эксперты.

Забота о себе

"Переутомление является одной из самых частых причин фантомных звуков. Выпейте воды, поешьте и найдите немного времени для отдыха лежа или короткого сна. Если сейчас отдых невозможен, поговорите с близким человеком о своем опыте, поддержка чрезвычайно важна в этой ситуации", - говорят психологи.

Возврат к ресурсному состоянию

"Понимание того, что вам все это просто послышалось, может вызвать ощущение, будто вы сходите с ума или теряете контроль. Это не так. На самом деле многие люди прошли через этот опыт, он свидетельствует о нашей усталости и одновременно адаптированности к войне", - объясняют эксперты.

Они отмечают, если вы чувствуете другие симптомы, от которых не удается избавиться - не стесняйтесь обращаться за помощью к психологам.

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