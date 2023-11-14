Що робити, якщо у вас в будинку немає світла: проста інструкція

Електроенергія в будинку може зникнути, а причина не завжди зрозуміла.

Що робити людям, якщо пропало світло, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію YASNO у Facebook.

Ваш алгоритм дій

Першим ділом дізнайтесь, чи застосовуються у вашому регіоні графіки відключень. Для цього перейдіть в чатбот YASNO-online у вайбері або телеграмі.

У вайбері натисніть на кнопку Інші сервіси, а далі - на Можливі відключення. Вкажіть свій регіон та отримайте сповіщення про відключення електроенергії.

У телеграмі в головному меню ви одразу побачите кнопку Можливі відключення. Принцип той самий - натисніть на неї та дізнайтесь інформацію за своїм регіоном.

Якщо графіки відключень не застосовуються, можливо, за вашою адресою сталася локальна аварія. Зверніться до вашого ОСББ або управляючої компанії - там вам зможуть підказати причину відсутності електроенергії та можливий час вирішення проблеми.

Інформацію стосовно відновлення електропостачання також надасть ваш оператор системи розподілу. Контакти ОСР ви можете переглянути за посиланням.

Також людям нагадали, що наразі графіки відключень не застосовуються. Якщо будуть якісь зміни, про них повідомить Укренерго.