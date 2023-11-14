Что делать, если у вас дома нет света: простая инструкция

Электроэнергия в доме может исчезнуть, а причина не всегда ясна.

Что делать людям, если пропал свет, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию YASNO в Facebook.

Ваш алгоритм действий

Первым делом узнайте, применяются ли в вашем регионе графики отключений. Для этого перейдите в чатбот YASNO-online в вайбере или телеграмме.

В вайбере нажмите на кнопку Другие сервисы, а далее - на Возможные отключения. Укажите свой регион и получите уведомление об отключении электроэнергии.

В телеграмме в главном меню вы сразу увидите кнопку Возможные отключения. Принцип тот же - нажмите на нее и узнайте информацию по своему региону.

Если графики отключений не применяются, возможно, по вашему адресу произошла локальная авария. Обратитесь к вашему ОСМД или управляющей компании - там вам смогут подсказать причину отсутствия электроэнергии и возможное время решения проблемы.

Информацию о возобновлении электроснабжения также предоставит ваш оператор системы распределения. Контакты ОСР можно просмотреть по ссылке.

Также людям напомнили, что в настоящее время графики отключений не применяются. Если будут какие-либо изменения, о них сообщит Укрэнерго.