Що робити, якщо авто застрягло в багнюці: ці способи допоможуть вибратися самостійно

"Розкачайте" авто

Алгоритм дій може відрізнятися в залежності від моделі авто і консистенції багнюки. Однак, якщо машина у бруді втратила швидкість і зупинилася, то потрібно припинити тиснути на газ.

Загалом, чим довше ви будете буксувати на місці, тим важче буде звільняти машину. Потрібно вимкнути передачу і виходити з машини, щоб оцінити стан ситуації.

Далі варто спробувати увімкнути задню передачу. Якщо ведучі колеса не встигли заритися глибоко, спробуйте здати назад по своїй колії хоча б на півметра-метр.

Якщо цього не вдається робити, то пасажири можуть допомогти виштовхати її назад. Відпускаючи зчеплення, ви маєте зловити один ритм з пасажирами, влаштувавши "розкачку". Як тільки починається буксування, зчеплення треба натискати, а на "автоматі" просто скидайте газ.

Спосіб з дошками

Гілля або дошки потрібно підкласти під колеса, причому щільно, щоб колесо не зіслизнуло з них. Робити це потрібно під кожне колесо.

Якщо нічого не допомогло, то можна підняти авто домкратом і надягти на колеса ланцюги протиковзання, вони різко підвищать шанси вилізти з багна.

Також можна трохи спустити колеса, щоб зменшити тиск на ґрунт.

Пошук трактора

Якщо є можливість знайти буксир - не гайте часу. Підійде не лише трактор, це може бути і позашляховик або вантажівка. Головне, варто якомога швидше вирішити ситуацію.