Скло в машині більше не буде запотівати завдяки цим засобам: є в кожному будинку
Проблема, коли запотіває лобове скло в машині, може виникнути в будь-який час року. Найчастіше вона зустрічається навесні через підвищену вологість і постійний перепад температур.
Про це пише Sante Plus.
Що зробити, щоб вікна не запотівали
Піна для гоління
Такий засіб допоможе ефективно захистити вікна автомобіля від запотівання. Необхідно піну нанести на чисту тканину або мочалку і розподілити по внутрішній частині лобового скла.
Все залиште на 2-3 хвилини і видаліть залишки. Піна для гоління створить невидимий захисний шар на склі, запобігаючи накопиченню вологи. Таким чином видимість під час руху значно покращиться.
Картопля
Завдяки крохмалю, який міститься в картоплі, лобове скло більше не буде запотівати.
Візьміть сиру картоплину, розріжте її навпіл і потріть вікно зсередини та зовні перед тим, як вирушати в дорогу.
Оцет
Необхідно розмішати трохи оцту в літрі води. Отриманим розчином змочіть вологу газету і потріть поверхні лобового скла.
Чому запотівають вікна зовні
Трапляється так, що запотіває лобове скло зовні, а не всередині машини. Це відбувається через те, що на вулиці температура нижче, ніж в салоні з працюючою пічкою.
Тому на теплому склі зовні через різницю температур накопичується волога.
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