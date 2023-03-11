Что делать, если авто застряло в грязи: эти способы помогут выбраться самостоятельно

"Раскачайте" авто

Алгоритм действий может отличаться в зависимости от модели авто и консистенции грязи. Однако если машина в грязи потеряла скорость и остановилась, то нужно прекратить давить на газ.

В общем, чем дольше вы будете буксовать на месте, тем труднее будет освободить машину. Необходимо выключить передачу и выходить из машины, чтобы оценить состояние ситуации.

Далее следует попытаться включить заднюю передачу. Если ведущие колеса не успели зарыться глубоко, попробуйте сдать назад по своему пути хотя бы на полметра-метр.

Если этого не удается делать, пассажиры могут помочь вытолкать ее обратно. Отпуская сцепление, вы должны поймать один ритм с пассажирами, устроив "раскачку". Как только начинается буксовка, сцепление нужно нажимать, а на "автомате" просто сбрасывайте газ.

Способ с досками

Ветви или доски нужно подложить под колеса, причем плотно, чтобы колесо не соскользнуло с них. Делать это нужно под каждое колесо.

Если ничего не помогло, то можно поднять авто домкратом и надеть на колеса цепи противоскольжения, они резко повысят шансы вылезти из грязи.

Также можно немного спустить колеса, чтобы снизить давление на грунт.

Поиск трактора

Если есть возможность найти буксир - не теряйте времени. Подойдет не только трактор, это может быть и внедорожник или грузовик. Главное, стоит поскорее разрешить ситуацию.