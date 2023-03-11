RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если авто застряло в грязи: эти способы помогут выбраться самостоятельно

Что делать, если авто застряло в грязи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда с водителями может случиться такая неприятная ситуация, когда автомобиль застревает в грязи. В такой ситуации следует не паниковать и соблюдать четкие правила.

Как вытащить автомобиль из грязи - читайте в материале Styler ниже.

"Раскачайте" авто

Алгоритм действий может отличаться в зависимости от модели авто и консистенции грязи. Однако если машина в грязи потеряла скорость и остановилась, то нужно прекратить давить на газ.

В общем, чем дольше вы будете буксовать на месте, тем труднее будет освободить машину. Необходимо выключить передачу и выходить из машины, чтобы оценить состояние ситуации.

Далее следует попытаться включить заднюю передачу. Если ведущие колеса не успели зарыться глубоко, попробуйте сдать назад по своему пути хотя бы на полметра-метр.

Если этого не удается делать, пассажиры могут помочь вытолкать ее обратно. Отпуская сцепление, вы должны поймать один ритм с пассажирами, устроив "раскачку". Как только начинается буксовка, сцепление нужно нажимать, а на "автомате" просто сбрасывайте газ.

Способ с досками

Ветви или доски нужно подложить под колеса, причем плотно, чтобы колесо не соскользнуло с них. Делать это нужно под каждое колесо.

Если ничего не помогло, то можно поднять авто домкратом и надеть на колеса цепи противоскольжения, они резко повысят шансы вылезти из грязи.

Также можно немного спустить колеса, чтобы снизить давление на грунт.

Поиск трактора

Если есть возможность найти буксир - не теряйте времени. Подойдет не только трактор, это может быть и внедорожник или грузовик. Главное, стоит поскорее разрешить ситуацию.

Ранее мы сообщали, что каждый водитель должен совершить перед поездкой в вечернее время.

Также мы писали, что нужно сделать, чтобы лобовое стекло в авто не запотевало.

Читайте РБК-Украина в Google News
автоАвтомобили