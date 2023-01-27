Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет: пам'ятка для батьків

Коли малеча починає досліджувати світ, їй цікавий кожен, навіть найдрібніший, предмет. Проте часто може трапитися так, що дитина випадково проковтне свою "іграшку".
Що робити в таких випадках батькам, розповідають на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook.
Є деякі гладкі предмети, що здатні вийти природним шляхом і не завдадуть жодної шкоди. Проте деякі дрібниці можуть стати небезпечними для здоров'я малюка.
Найчастіше малюки проковтують:
Це найбільш притаманно дітям вікової категорії від 6 місяців до 3 років.
Найчастіше маленькі діти ковтають дрібні предмети (фото: Freepik)
Ознаки того, що дитина проковтнула сторонній предмет:
Проте інколи ваша дитина може взагалі не проявляти жодних симптомів після проковтування стороннього предмету.
Щоб зрозуміти, чи справді вона щось проковтнула, спостерігайте за станом дитини протягом декількох годин. Якщо ви в цьому переконані, викликайте швидку. До приїзду лікарів не давайте дитині їсти та пити.
Раніше ми розповідали, що не можна давати їсти дітям на сніданок.
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