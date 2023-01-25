Що не можна приносити в дитячий садок на день народження: список заборонених продуктів
Зазвичай, коли у дитини день народження, то батьки приносять у школу або у садок різноманітні солодощі та пригощають малят. Однак, важливо знати, що категорично не можна приносити, щоб не зашкодити дітям.
Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.
Що не можна приносити у школу
Існує традиція у малюків - на день народження пригощати однокласників чи діток з групи дитячого садочка.
Однак, є випадки, коли у групі чи класі є дітки, які за станом здоров’я не можуть їсти деяких продуктів через харчову алергію чи харчову непереносимість.
Заборонено пригощати дітей:
- різноманітною випічкою з кремом, оскільки такі продукти відносяться до тих, що швидко псуються;
- карамеллю та льодяниками через ризик удушення;
- цитрусові та екзотичні фрукти;
- шоколад;
- горіхи.
Чим можна пригощати
Щоб не зашкодити дітям, дієтолог радить краще обрати:
- фрукти - не екзотичні, не червоні та оранжеві. Найкраще вибрати яблуко та банан;
- пастилу, наприклад "Равлик Боб";
- повітряні кульки і інші атрибути свята - ковпачки для свята;
- наліпки, блокнотики, ручки з прикрасою чи брелоки;
- браслети, що світяться, тату чи резинки для волосся.
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