Що не можна приносити в дитячий садок на день народження: список заборонених продуктів

Зазвичай, коли у дитини день народження, то батьки приносять у школу або у садок різноманітні солодощі та пригощають малят. Однак, важливо знати, що категорично не можна приносити, щоб не зашкодити дітям.

Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram .

Що не можна приносити у школу

Існує традиція у малюків - на день народження пригощати однокласників чи діток з групи дитячого садочка.

Однак, є випадки, коли у групі чи класі є дітки, які за станом здоров’я не можуть їсти деяких продуктів через харчову алергію чи харчову непереносимість.

Заборонено пригощати дітей:

різноманітною випічкою з кремом, оскільки такі продукти відносяться до тих, що швидко псуються;

карамеллю та льодяниками через ризик удушення;

цитрусові та екзотичні фрукти;

шоколад;

горіхи.

Чим можна пригощати

Щоб не зашкодити дітям, дієтолог радить краще обрати: