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Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет: памятка для родителей

Чаще всего дети глотают маленькие посторонние предметы (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Когда малыши начинают исследовать мир, им интересен каждый, даже самый мелкий, предмет. Однако часто может случиться так, что ребенок случайно проглотит свою "игрушку".

Что делать в таких случаях родителям, рассказывают на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Что глотают чаще всего

Есть некоторые гладкие предметы, которые способны выйти естественным путем и не нанесут никакого вреда. Однако некоторые мелочи могут стать опасными для здоровья малыша.

Чаще всего малыши проглатывают:

  • игрушки
  • пуговицы
  • скрепки
  • иглы
  • шпильки
  • батарейки
  • кнопки
  • большие монеты
  • магниты
  • украшения
  • зубочистки
  • колпачки от ручек
  • винтики и гвозди

Это наиболее характерно для детей возрастной категории от 6 месяцев до 3 лет.

Чаще всего маленькие дети проглатывают мелкие предметы (фото: Freepik)

Как понять, что ребенок что-то проглотил

Признаки того, что ребенок проглотил посторонний предмет:

  • кашель
  • затрудненное глотание и дыхание
  • повышенное выделение слюны
  • слюна с кровью
  • отказ от еды
  • срыгивание, тошнота, рвота
  • жалобы на боли в животе, в груди, горле
  • ухудшение общего состояния
  • изменение в поведении

Однако иногда ваш ребенок может вообще не проявлять никаких симптомов после проглатывания постороннего предмета.

Чтобы понять, действительно ли он что-нибудь проглотил, наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов. Если вы в этом уверены, вызывайте скорую. До приезда врачей не давайте ребенку есть и пить.

Что делать до приезда скорой

  • Не делайте клизму.
  • Не вызывайте рвоту.
  • Не пытайтесь выдавить или вытряхнуть предмет.
  • Не давайте малышу препараты слабительного действия.
  • Не пытайтесь протолкнуть предмет едой или водой.
  • Держите все опасные предметы с деталями в недоступном для детей месте.

Раньше мы рассказывали, что нельзя давать есть детям завтрак.

Читайте также, что не следует приносить на детский праздник в садик.

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