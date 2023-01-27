Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет: памятка для родителей

Что глотают чаще всего

Есть некоторые гладкие предметы, которые способны выйти естественным путем и не нанесут никакого вреда. Однако некоторые мелочи могут стать опасными для здоровья малыша.

Чаще всего малыши проглатывают:

игрушки

пуговицы

скрепки

иглы

шпильки

батарейки

кнопки

большие монеты

магниты

украшения

зубочистки

колпачки от ручек

винтики и гвозди

Это наиболее характерно для детей возрастной категории от 6 месяцев до 3 лет.

Чаще всего маленькие дети проглатывают мелкие предметы (фото: Freepik)

Как понять, что ребенок что-то проглотил

Признаки того, что ребенок проглотил посторонний предмет:

кашель

затрудненное глотание и дыхание

повышенное выделение слюны

слюна с кровью

отказ от еды

срыгивание, тошнота, рвота

жалобы на боли в животе, в груди, горле

ухудшение общего состояния

изменение в поведении

Однако иногда ваш ребенок может вообще не проявлять никаких симптомов после проглатывания постороннего предмета.

Чтобы понять, действительно ли он что-нибудь проглотил, наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов. Если вы в этом уверены, вызывайте скорую. До приезда врачей не давайте ребенку есть и пить.

Что делать до приезда скорой