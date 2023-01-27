Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет: памятка для родителей

Когда малыши начинают исследовать мир, им интересен каждый, даже самый мелкий, предмет. Однако часто может случиться так, что ребенок случайно проглотит свою "игрушку".
Что делать в таких случаях родителям, рассказывают на странице Центра общественного здоровья в Facebook.
Есть некоторые гладкие предметы, которые способны выйти естественным путем и не нанесут никакого вреда. Однако некоторые мелочи могут стать опасными для здоровья малыша.
Чаще всего малыши проглатывают:
Это наиболее характерно для детей возрастной категории от 6 месяцев до 3 лет.
Чаще всего маленькие дети проглатывают мелкие предметы (фото: Freepik)
Признаки того, что ребенок проглотил посторонний предмет:
Однако иногда ваш ребенок может вообще не проявлять никаких симптомов после проглатывания постороннего предмета.
Чтобы понять, действительно ли он что-нибудь проглотил, наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов. Если вы в этом уверены, вызывайте скорую. До приезда врачей не давайте ребенку есть и пить.
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