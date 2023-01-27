Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет: пам'ятка для батьків

Коли малеча починає досліджувати світ, їй цікавий кожен, навіть найдрібніший, предмет. Проте часто може трапитися так, що дитина випадково проковтне свою "іграшку".

Що робити в таких випадках батькам, розповідають на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook .

Що ковтають найчастіше

Є деякі гладкі предмети, що здатні вийти природним шляхом і не завдадуть жодної шкоди. Проте деякі дрібниці можуть стати небезпечними для здоров'я малюка.

Найчастіше малюки проковтують:

іграшки

ґудзики

скріпки

голки

шпильки

батарейки

кнопки

великі монети

магніти

прикраси

зубочистки

ковпачки від ручок

гвинтики та цвяхи

Це найбільш притаманно дітям вікової категорії від 6 місяців до 3 років.

Найчастіше маленькі діти ковтають дрібні предмети (фото: Freepik)

Як зрозуміти, що дитина щось проковтнула

Ознаки того, що дитина проковтнула сторонній предмет:

кашель

утруднене ковтання та дихання

підвищене виділення слини

слина з кров'ю

відмова від їжі

зригування, нудота, блювота

скарги на болі в животі, у грудях, горлі

погіршення загального стану

зміна в поведінці

Проте інколи ваша дитина може взагалі не проявляти жодних симптомів після проковтування стороннього предмету.

Щоб зрозуміти, чи справді вона щось проковтнула, спостерігайте за станом дитини протягом декількох годин. Якщо ви в цьому переконані, викликайте швидку. До приїзду лікарів не давайте дитині їсти та пити.

Що робити до приїзду швидкої