Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет: памятка для родителей
Когда малыши начинают исследовать мир, им интересен каждый, даже самый мелкий, предмет. Однако часто может случиться так, что ребенок случайно проглотит свою "игрушку".
Что делать в таких случаях родителям, рассказывают на странице Центра общественного здоровья в Facebook.
Что глотают чаще всего
Есть некоторые гладкие предметы, которые способны выйти естественным путем и не нанесут никакого вреда. Однако некоторые мелочи могут стать опасными для здоровья малыша.
Чаще всего малыши проглатывают:
- игрушки
- пуговицы
- скрепки
- иглы
- шпильки
- батарейки
- кнопки
- большие монеты
- магниты
- украшения
- зубочистки
- колпачки от ручек
- винтики и гвозди
Это наиболее характерно для детей возрастной категории от 6 месяцев до 3 лет.
Чаще всего маленькие дети проглатывают мелкие предметы (фото: Freepik)
Как понять, что ребенок что-то проглотил
Признаки того, что ребенок проглотил посторонний предмет:
- кашель
- затрудненное глотание и дыхание
- повышенное выделение слюны
- слюна с кровью
- отказ от еды
- срыгивание, тошнота, рвота
- жалобы на боли в животе, в груди, горле
- ухудшение общего состояния
- изменение в поведении
Однако иногда ваш ребенок может вообще не проявлять никаких симптомов после проглатывания постороннего предмета.
Чтобы понять, действительно ли он что-нибудь проглотил, наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов. Если вы в этом уверены, вызывайте скорую. До приезда врачей не давайте ребенку есть и пить.
Что делать до приезда скорой
- Не делайте клизму.
- Не вызывайте рвоту.
- Не пытайтесь выдавить или вытряхнуть предмет.
- Не давайте малышу препараты слабительного действия.
- Не пытайтесь протолкнуть предмет едой или водой.
- Держите все опасные предметы с деталями в недоступном для детей месте.
Раньше мы рассказывали, что нельзя давать есть детям завтрак.
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