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Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТок

Гра в кольори заполонила ТікТок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Мережу ТікТок заполонила гра про кольори машин. Підлітки від неї фанатіють та залюбки грають. А от дорослі часто взагалі не "викупають", що відбувається, коли бачать ці забави на вулиці.

Про те, які правила гри, пояснює РБК-Україна (проект Styler).

При підготовці публікації використали матеріали ТікТок.

У чому суть гри

Часто можна помітити, що підлітки на вулицях, побачивши кольорові машини, починають виконувати різні завдання - цілуються, кусаються, б'ються. Суть гри полягає у тому, що кожен колір вимагає певної дії від учасників.

Є кілька інтерпретацій цієї гри, найпоширеніше трактування кольорів наступне:

  • червоний - поцілуватися
  • жовтий - вдарити
  • зелений - обійнятись
  • чорний - вкусити
  • білий - ударити по сідницях
  • синій - потиснути руку
  • бежевий - почесати голову
  • коричневий - дати потиличника
  • фіолетовий - стукнутись кулаками
  • рожевий - дати щигля
  • помаранчевий - дати п'ять
  • сірий - полоскотати
  • машина "швидкої" - ущипнути руку

Правила гри про кольори машини (скриншот)

Також можуть бути й інші трактування цих кольорів. Наприклад, сірий може також означати - "послати когось", а білий - зайнятись сексом.

Натомість більшість дорослих не розуміють такої гри. Адже, якщо хочеться обійняти друга чи поцілувати, то можна це робити без будь-якої причини.

І абсолютно диким є те, що через колір машини доводиться бити, чи матюкати однолітків. Часто такі ігри на вулиці перетворюються на якусь вакханалію.

Правила гри про кольори машин (скриншот)

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підлітки