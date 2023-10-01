Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТок

Мережу ТікТок заполонила гра про кольори машин. Підлітки від неї фанатіють та залюбки грають. А от дорослі часто взагалі не "викупають", що відбувається, коли бачать ці забави на вулиці.
Про те, які правила гри, пояснює РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали ТікТок.
Часто можна помітити, що підлітки на вулицях, побачивши кольорові машини, починають виконувати різні завдання - цілуються, кусаються, б'ються. Суть гри полягає у тому, що кожен колір вимагає певної дії від учасників.
Є кілька інтерпретацій цієї гри, найпоширеніше трактування кольорів наступне:
Також можуть бути й інші трактування цих кольорів. Наприклад, сірий може також означати - "послати когось", а білий - зайнятись сексом.
Натомість більшість дорослих не розуміють такої гри. Адже, якщо хочеться обійняти друга чи поцілувати, то можна це робити без будь-якої причини.
І абсолютно диким є те, що через колір машини доводиться бити, чи матюкати однолітків. Часто такі ігри на вулиці перетворюються на якусь вакханалію.
Раніше ми писали про те, що "Гру в кальмара" проведуть у реальному житті - що відомо.
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