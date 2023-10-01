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Что делать, когда видишь красную машину? Игра о цветах авто захватила ТикТок

Игра в цвета заполонила ТикТок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Сеть ТикТок заполонила игра о цветах машин. Подростки от нее фанатеют и охотно играют. А вот взрослые часто вообще не "выкупают", что происходит, когда видят эти забавы на улице.

О том, какие правила игры, объясняет РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали материалы ТикТок.

В чем суть игры

Часто можно заметить, что подростки на улицах, увидев цветные машины, начинают выполнять разные задачи - целуются, кусаются, дерутся. Суть игры заключается в том, что каждый цвет требует определенного действия от участников.

Есть несколько интерпретаций этой игры, самая распространенная трактовка цветов:

  • красный - поцеловать
  • желтый - ударить
  • зеленый - обнять
  • черный - укусить
  • белый - ударить по ягодицам
  • синий - пожать руку
  • бежевый - почесать голову
  • коричневый - дать подзатыльника
  • фиолетовый - стукнуться кулаками
  • розовый - дать щелбана
  • оранжевый - дать пять
  • серый - пощекотать
  • машина "скорой" - ущипнуть руку

Правила игры о цветах машины (скриншот)

Также могут быть и другие трактовки этих цветов. Например, серый может также означать "послать кого-то", а белый - заняться сексом.

Большинство же взрослых не понимают такой игры. Ведь если хочется обнять друга или поцеловать, то это можно сделать без какой-либо причины.

И уж совершенно дико то, что из-за цвета машины приходится бить, или материть сверстников. Часто такие игры на улице превращаются в какую-то вакханалию.

Правила игры о цветах машин (скриншот)

Раньше мы писали о том, что "Игру в кальмара" проведут в реальной жизни - что известно.

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