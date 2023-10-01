Что делать, когда видишь красную машину? Игра о цветах авто захватила ТикТок

В чем суть игры

Часто можно заметить, что подростки на улицах, увидев цветные машины, начинают выполнять разные задачи - целуются, кусаются, дерутся. Суть игры заключается в том, что каждый цвет требует определенного действия от участников.

Есть несколько интерпретаций этой игры, самая распространенная трактовка цветов:

красный - поцеловать

желтый - ударить

зеленый - обнять

черный - укусить

белый - ударить по ягодицам

синий - пожать руку

бежевый - почесать голову

коричневый - дать подзатыльника

фиолетовый - стукнуться кулаками

розовый - дать щелбана

оранжевый - дать пять

серый - пощекотать

машина "скорой" - ущипнуть руку

Правила игры о цветах машины (скриншот)

Также могут быть и другие трактовки этих цветов. Например, серый может также означать "послать кого-то", а белый - заняться сексом.

Большинство же взрослых не понимают такой игры. Ведь если хочется обнять друга или поцеловать, то это можно сделать без какой-либо причины.

И уж совершенно дико то, что из-за цвета машины приходится бить, или материть сверстников. Часто такие игры на улице превращаются в какую-то вакханалию.

Правила игры о цветах машин (скриншот)