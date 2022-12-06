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Що робити із "заморозкою", якщо потекла морозилка: робочі поради

Фото: Що робити з продуктами з морозилки під час відключення світла (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

При частих відключеннях світла в Україні у зв'язку з обстрілами РФ люди стикаються з проблемою - холодильник, що потік, а точніше морозилка.

Що у такому разі робити з продуктами розповіла український фудблогер Дарія Дорошкевич.

Що робити, якщо морозилка розморозилася

  • Якщо розморозилися ягоди – робити варення. Щоб не витрачати багато часу на уварювання, додайте більше цукру.
  • Якщо розморозилися овочі – готуйте їх. Овочеві мікси, капуста, баклажани, гриби використайте для рагу.
  • Помідори можна переробити на сік, перці та помідори – на лечо, аджику, пасату. Якщо заморожували зелень, песто, зелень у маслі – використайте її якнайшвидше.
  • Не купуйте м'ясо та рибу для зберігання в морозилці. Зараз купуйте рівно стільки, скільки ви можете швидко з'їсти.
  • Купуючи м'ясо, перевіряйте його зовнішній вигляд та запах. Є ймовірність, що продавець не мав електрики і м'ясо розморожувалося, а потім заморожувалося знову. Таким м'ясом можна отруїтися.
  • Рибу краще купувати або свіжу на льоду, або якісну суху заморозку, по ній легше визначити, чи не розморожувалася риба. морепродукти – лише сухе заморожування.
  • Знайдіть магазин, у якому є генератор, та купуйте тільки там.

Експерт зазначила, що якщо все ж таки заморозки у вас багато, шукайте відкриті балкони й можливість зберігати продукти на вулиці. Але дуже не сподівайтеся на цей спосіб, на вулиці може бути потепління.

Читайте також, скільки холодильник та морозилка можуть тримати холод без світла.

Раніше ми повідомляли про поради, які допоможуть правильно зберігати продукти в умовах блекауту .

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