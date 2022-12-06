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Что делать с "заморозкой", если потекла морозилка: рабочие советы

Фото: Что делать с продуктами из морозилки при отключении света (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

При частых отключениях света в Украине в связи с обстрелами РФ люди сталкиваются с проблемой - потекшего холодильника, а точнее морозилки.

Что в таком случае делать с продуктами рассказала украинский фудблогер Дарья Дорошкевич.

Что делать, если морозилка разморозилась

  • Если разморозились ягоды – делать варенье. Чтобы не тратить слишком много времени на уваривание, добавьте больше сахара.
  • если разморозились овощи – готовьте их. Овощные миксы, капусты, баклажаны, грибы использовать для рагу.
  • Помидоры можно переделать на сок, перцы и помидоры – на лечо, аджику, пассату. Если замораживали зелень, песто, зелень в масле – использовать как можно быстрее.
  • не покупайте мясо и рыбу для хранения в морозилке. Сейчас покупайте ровно столько, сколько вы можете быстро съесть.
  • покупая мясо, проверяйте его внешний вид и запах. Есть вероятность, что у продавца не было электричества и мясо размораживалось, а затем замораживалось снова. Таким мясом можно отравиться.
  • рыбу советую покупать либо свежую на льду, либо качественную сухую заморозку, по ней легче определить, не размораживалась ли рыба. Морепродукты – только сухая заморозка.
  • найдите магазин, в котором есть генератор, и покупайте только там.

Эксперт отметила, что если все же заморозки у вас много, ищите открытые балконы и возможность хранить продукты на улице. Но очень не надейтесь на этот метод, на улице может быть потепление.

Читайте также, сколько холодильник и морозилка могут держать холод без света.

Ранее мы сообщали о советах, которые помогут правильно хранить продукты в условиях блекаута .

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