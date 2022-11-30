Як зберігати продукти в умовах блекауту: рекомендації від МОЗ
В умовах постійних та довготривалих відключень світла, як ніколи актуальним стало питання безпечного зберігання продуктів. Тому українцям дали низку порад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України
На цей момент майже по всій території України тривають віялові та аварійні відключення електроенергії. Враховуючи це, в МОЗ надали декілька порад, які допоможуть зберегти їжу безпечною до вживання:
- Температура холодильника має бути +4 градуси або нижче, у морозильній камері – не вище -4 градуси;
- Бажано заморозити контейнери з водою, за можливості придбати сухий чи блоковий лід для збереження температури +4 градуси або нижче, якщо буде потреба виймати продукти з холодильника;
- Після відключення світла, намагайтесь тримати дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку холодильник повільніше нагріватиметься і ще 4 години в холодильнику і 48 годин в морозилці продукти залишаються безпечними. В напівпорожній морозилці час зберігання продуктів коротший - до 24 годин;
- Якщо є сумніви по безпечності продуктів не треба пробувати її на смак, краще позбутись продуктів з незвичним запахом, кольором чи текстурою;
- Ви можете повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру +4 градуси або нижче. За можливості перевіряйте температуру продуктів що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду.
Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника.Також МОЗ рекомендує:
- Заздалегідь зробити запас продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).
- За можливості готувати страви на один раз, щоб не було потреби в тривалому зберіганні.
- Зберігати продукти у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.
Нагадаємо, в ДТЕК спрогнозували, коли будуть давати світло по 5-6 годин на день.
А також енергетики розповідали про те, чому нерівномірно вмикають світло.
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