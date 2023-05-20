Як батькам реагувати на підлітка-бунтаря і при цьому не зіпсувати стосунки з ним

Як справлятись із підлітковим бунтом

"Чи зіштовхувалися ви із труднощами виховання своїх дітей у підлітковому віці? Гадаю, більшість з батьків скажуть "так". Деякі з них скаржаться на те, що діти повністю виходять з-під контролю й намагаються самоствердитись деструктивними способами, пробуючи робити те, що їм завжди заборонялось: палити, випивати, уживати наркотичні речовини тощо", - каже експерт.

Вона додає, що спроби батьків карати дітей або контролювати їх іншим способом призводять до посилення деструктивної поведінки у підлітків.

Психолог ділиться кількома порадами, як батькам реагувати на бунтарську поведінку дітей у підлітковому віці.

Що робити батькам, якщо підліток бунтує

"Контроль і покарання не допоможуть виховати підлітків, адже в такому випадку вони не діють. Безсумнівно, батькам стає страшно, коли вони бачать небезпеку, яка підстерігає підлітків у нашому світі. Важливо зрозуміти, що коли ми намагаємося зупинити бунт за допомогою контролю й покарань, то робимо тільки гірше, оскільки контроль провокує бунт (явний чи прихований)", - пояснює Науменко.

Багато хто думає, що єдиною альтернативою контролю й покарання є потурання. Але потурання не корисне ні дітям, ні дорослим.

"Ваші слова й дії повинні демонструвати одночасно і непохитність, і доброту. Доброта допоможе дитині упевнитися в тому, що ви її любите безумовною любов'ю - такою, якою дитина є. Непохитність у спілкуванні з підлітками передбачає, що вам необхідно прийняти рішення про те, що ви будете робити в даній ситуації, а не про те, що ви будете примушувати робити їх", - каже психолог.

Вірте у свою дитину, її світлу сторону та здатність упоратися з труднощами й небезпеками свого віку. Поясніть їй, що помилки - чудова нагода навчитися чогось і що вчитися ніколи не пізно.

Проводьте сімейні зібрання для спільного розв'язання наявних проблем. Використовуйте мозковий штурм для пошуку рішень, які задовольнять усіх.

"Навчіться відпускати ситуацію, не усуваючись і не впадаючи у розпач чи байдужість. Батьки підлітків повинні розуміти що вдаватись до контролю у такому віці вже запізно. Чим більше батьки намагаються контролювати дітей, тим більше вони стають замкнутими. Коли ви відмовитесь від контролю та зможете переконати своїх підлітків у безумовній любові до них, то зможете зберегти і зміцнити свій вплив на них", - радить експерт.

Зосередьтеся на довгострокових результатах виховання замість короткострокового контролю. Бунт - це робота підлітків, яка інакше називається індивідуалізація. Це спроба підлітків з'ясувати, ким вони є насправді, коли відокремлені від своїх батьків. Як вони можуть це з'ясувати, якщо не ставитимуть під сумнів батьківські правила та цінності.

"Важко спостерігати, як діти роблять щось таке, що може їм нашкодити. Втім згадайте себе у такому віці", - говорить психолог.