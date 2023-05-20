Как родителям реагировать на подростка-бунтаря и при этом не испортить отношения с ним

Как справляться с подростковым бунтом

"Сталкивались ли вы с трудностями воспитания своих детей в подростковом возрасте?" Думаю, большинство родителей скажут "да". Некоторые из них жалуются на то, что дети полностью выходят из-под контроля и пытаются самоутвердиться деструктивными способами, пытаясь делать то, что им всегда запрещалось: курить, выпивать, употреблять наркотические вещества и т.д.", - говорит эксперт.

Она добавляет, что попытки родителей наказывать детей или контролировать их другим способом приводят к усилению деструктивного поведения у подростков.

Психолог делится несколькими советами, как родителям реагировать на поведение детей в подростковом возрасте.

Что делать родителям, если подросток бунтует

"Контроль и наказание не помогут воспитать подростков, ведь в таком случае они не действуют. Несомненно, родителям становится страшно, когда они видят опасность, подстерегающую подростков в нашем мире. Важно понять, что когда мы пытаемся остановить бунт посредством контроля и наказаний, делаем только хуже, поскольку контроль провоцирует бунт (явный или скрытый)", - объясняет Науменко.

Многие думают, что единственной альтернативой контролю и наказанию является попустительство. Но оно не полезно ни детям, ни взрослым.

"Ваши слова и действия должны демонстрировать одновременно и непоколебимость, и доброту. Доброта поможет ребенку удостовериться в том, что вы его любите безусловной любовью - таким, каким ребенок есть. Непреклонность в общении с подростками предполагает, что вам необходимо принять решение о том, что вы будете делать в данной ситуации, а не о том, что вы будете заставлять делать их", - говорит психолог.

Верьте в своего ребенка, его светлую сторону и способность справиться с трудностями и опасностями своего возраста. Объясните ему, что ошибки - отличный случай научиться чему-то и что учиться никогда не поздно.

Проводите семейные собрания для совместного решения существующих проблем. Используйте мозговой штурм для поиска решений, которые удовлетворят всех.

"Научитесь отпускать ситуацию, не устраняясь и не впадая в отчаяние или безразличие. Родители подростков должны понимать, что прибегать к контролю в таком возрасте уже поздно. Чем больше родители пытаются контролировать детей, тем больше они становятся замкнутыми. Когда вы откажетесь от контроля и сможете убедить своих подростков в безусловной любви к ним, то сможете сохранить и укрепить свое влияние на них", - советует эксперт.

Сосредоточьтесь на долгосрочных результатах воспитания вместо краткосрочного контроля. Бунт - это работа подростков, которая иначе называется индивидуализация. Это попытка подростков выяснить, кто они на самом деле, когда отделены от своих родителей. Как они могут это выяснить, если не будут подвергать сомнению родительские правила и ценности.

"Трудно наблюдать, как дети делают что-нибудь такое, что может им навредить. Но вспомните себя в таком возрасте", - говорит психолог.