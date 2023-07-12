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Що робити, аби не набрякали ноги влітку: 5 базових правил від лікаря

Як позбутися набрякання ніг (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Набрякання ніг є частою проблемою у багатьох українців. Особливо від цього потерпають люди, чиї професії передбачають тривалу роботу стоячи - перукарі, учителі, стоматологи, продавці. Кілька дієвих порад допоможуть уникнути постійного набрякання ніг та зменшити відчуття напруженості у них.

Як це можна зробити, розповіла флеболог та судинний хірург Ліна Гріншпун в Instagram.

Як уникнути набрякання ніг

Одним із загальних заходів, які можуть допомогти позбутися набряків ніг, є зменшення часу, що проводиться в стоячому або сидячому стані.

Також варто дотримуватись наступних рекомендацій:

  • регулярні фізичні вправи: ходьба, плавання, їзда на велосипеді, йога та інші вправи, що сприяють покращенню кровообігу
  • носіння компресійних гольфів або панчох, що покращують кровообіг та зменшують набряк
  • підіймання ніг на кілька хвилин кожну годину
  • робота над зменшенням ваги допомагає мінімізувати тиск на вени та покращити кровообіг
  • зменшення споживання солі перешкоджає затриманню рідини в організмі, також сюди відноситься і більше споживання води протягом дня

"Усі ці рекомендації мають загальний характер. Вони не є методами лікування. Набряки вен можуть бути симптомом різних захворювань, таких як варикозна хвороба, тромбофлебіт, серцево-судинні захворювання та інші. При регулярних набряках вен краще звернутися на консультацію до лікаря", - наголошує Гріншпун.

Регулярні фізичні вправи здатні покращити кровообіг у ногах (фото: Freepik)

Що робити, якщо виникає біль у ногах

Часто, окрім набряків, люди скаржаться на біль у ногах. Цей симптом не варто ігнорувати, оскільки він може вказувати на порушення в організмі.

"Знаю, що багато людей сприймають біль в нижніх кінцівках, як тимчасове явище і думають, що магічний крем чи гель допоможе. Але болі у нижніх кінцівках можуть бути ознакою серйозних проблем", - каже лікар.

Вона називає три основні хвороби: варикоз, тромбофлебіт і гострий тромбоз вен.

"Варикоз - хвороба, при якому вени розширюються та змінюють свою форму. Це може призвести до больового синдрому, особливо після довгого перебування в одній позиції або фізичного навантаження", - зазначає Гріншпун.

Також вона пояснює, що небезпечним є і тромбофлебіт - захворювання, при якому у вені утворюється тромб, який може перешкоджати нормальному кровообігу та призводити до болю та набряків.

Не менш серйозним захворюванням є гострий тромбоз вен, при якому також у вені утворюється тромб, що може призвести до зупинки кровообігу та інших серйозних проблем.

"Якщо ви відчуваєте біль в ногах, особливо якщо він супроводжується іншими симптомами, такими як набряки, зміна кольору шкіри навколо вен, чутливість або теплота, то скоріше звертайтеся до флеболога", - закликає лікар.

Раніше ми розповідали про те, чому не можна ходити вдома босоніж.

Читайте також про те, які тривожні ознаки вказують на появу тромбів у ногах.

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