Що призводить до збільшення "поганого"холестерину: ось чим він небезпечний

Холестерин є дуже важливим для організму людини. Проте нездоровий спосіб життя може сприяти високому рівню холестерину в крові, а це небезпечно для здоров’я.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram .

Якщо рівень "хорошого" холестерину вище норми, то це свідчить про те, що у вашому організмі мало жирів або вони погано засвоюються.

До збільшення "поганого" холестерину в організмі призводить:

Щоб перевірити рівень холестерину, необхідно здати такі аналізи:

Нутриціолог каже, що холестерин є основною причиною розвитку атеросклерозу (закупорювання судин бляшками). Також може бути причиною утворення каменів в жовчному міхурі.

"Відповідно, чим вищий рівень тригліцеридів в крові, тим вищий рівень ЛПНЩ ("поганого" холестерину)", - йдеться у повідомленні.

Вони своєю чергою складаються з:

Холестерин складається з ЛПВЩ (ліпопротеїдів високої щільності) та ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності). Простими словами - "хороший" та "поганий" холестерин.

Загалом, холестерин - це жироподібна речовина, яка:

За її словами, тільки 20% холестерину надходить в організм з їжею, а решта - 80% виробляється організмом самостійно.

Раніше ми повідомляли, як по очах розпізнати підвищений рівень холестерину і хто у групі ризику.

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