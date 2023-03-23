Что приводит к увеличению "плохого" холестерина: вот чем он опасен

Холестерин очень важен для организма человека. Однако нездоровый образ жизни может способствовать высокому уровню холестерина в крови, что опасно для здоровья.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
По ее словам, только 20% холестерина поступает в организм с пищей, а остальные - 80% производится организмом самостоятельно.
В общем, холестерин - это жироподобное вещество, которое:
Холестерин состоит из ЛПВП (липопротеидов высокой плотности) и ЛПНП (липопротеиды низкой плотности). Простыми словами - "хороший" и "плохой" холестерин.
Они в свою очередь состоят из:
"Соответственно, чем выше уровень триглицеридов в крови, тем выше уровень ЛПНП ("плохого" холестерина)", - говорится в сообщении.
Нутрициолог говорит, что холестерин является основной причиной развития атеросклероза (укупоривание сосудов бляшками). Также может являться причиной образования камней в желчном пузыре.
Чтобы проверить уровень холестерина, необходимо сдать следующие анализы:
К увеличению "плохого" холестерина в организме приводит:
Если уровень "хорошего" холестерина выше нормы, то это свидетельствует о том, что в вашем организме мало жиров или они плохо усваиваются.
Чтобы улучшить состояние организма, нутрициолог советует:
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