Что приводит к увеличению "плохого" холестерина: вот чем он опасен

Что известно о холестерине

По ее словам, только 20% холестерина поступает в организм с пищей, а остальные - 80% производится организмом самостоятельно.

В общем, холестерин - это жироподобное вещество, которое:

является очень важным элементом для клеточных мембран;

необходимо для половых гормонов, в том числе гормонов надпочечников;

нужна синтезу желчных кислот;

синтеза витамина Д;

необходима для стрессоадаптации.

Холестерин состоит из ЛПВП (липопротеидов высокой плотности) и ЛПНП (липопротеиды низкой плотности). Простыми словами - "хороший" и "плохой" холестерин.

Они в свою очередь состоят из:

холестерола, преобладающего в "хорошем" холестерине;

триглицерида (жировых капель), преобладающих в "плохом" холестерине.

"Соответственно, чем выше уровень триглицеридов в крови, тем выше уровень ЛПНП ("плохого" холестерина)", - говорится в сообщении.

Чем опасен "плохой" холестерин

Нутрициолог говорит, что холестерин является основной причиной развития атеросклероза (укупоривание сосудов бляшками). Также может являться причиной образования камней в желчном пузыре.

Чтобы проверить уровень холестерина, необходимо сдать следующие анализы:

липидограмму: показатели ЛПВП и ЛПНП;

уровень триглицеридов.

К увеличению "плохого" холестерина в организме приводит:

большое количество углеводов. Все ненужные углеводы наш организм перерабатывает в триглицериды, поэтому чем больше углеводов, тем больше триглицеридов и соответственно ЛПНП;

к недостаточному количеству правильных жиров в рационе;

большое количество фруктозы в рационе (фрукты, сухофрукты, продукты с содержанием фруктозы);

потребление трансжиров;

малоподвижный образ жизни;

частое употребление алкоголя.

Если уровень "хорошего" холестерина выше нормы, то это свидетельствует о том, что в вашем организме мало жиров или они плохо усваиваются.

Чтобы улучшить состояние организма, нутрициолог советует: