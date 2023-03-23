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Что приводит к увеличению "плохого" холестерина: вот чем он опасен

Почему увеличивается уровень "плохого" холестерина в организме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Холестерин очень важен для организма человека. Однако нездоровый образ жизни может способствовать высокому уровню холестерина в крови, что опасно для здоровья.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.

Что известно о холестерине

По ее словам, только 20% холестерина поступает в организм с пищей, а остальные - 80% производится организмом самостоятельно.

В общем, холестерин - это жироподобное вещество, которое:

  • является очень важным элементом для клеточных мембран;
  • необходимо для половых гормонов, в том числе гормонов надпочечников;
  • нужна синтезу желчных кислот;
  • синтеза витамина Д;
  • необходима для стрессоадаптации.

Холестерин состоит из ЛПВП (липопротеидов высокой плотности) и ЛПНП (липопротеиды низкой плотности). Простыми словами - "хороший" и "плохой" холестерин.

Они в свою очередь состоят из:

  • холестерола, преобладающего в "хорошем" холестерине;
  • триглицерида (жировых капель), преобладающих в "плохом" холестерине.

"Соответственно, чем выше уровень триглицеридов в крови, тем выше уровень ЛПНП ("плохого" холестерина)", - говорится в сообщении.

Чем опасен "плохой" холестерин

Нутрициолог говорит, что холестерин является основной причиной развития атеросклероза (укупоривание сосудов бляшками). Также может являться причиной образования камней в желчном пузыре.

Чтобы проверить уровень холестерина, необходимо сдать следующие анализы:

  • липидограмму: показатели ЛПВП и ЛПНП;
  • уровень триглицеридов.

К увеличению "плохого" холестерина в организме приводит:

  • большое количество углеводов. Все ненужные углеводы наш организм перерабатывает в триглицериды, поэтому чем больше углеводов, тем больше триглицеридов и соответственно ЛПНП;
  • к недостаточному количеству правильных жиров в рационе;
  • большое количество фруктозы в рационе (фрукты, сухофрукты, продукты с содержанием фруктозы);
  • потребление трансжиров;
  • малоподвижный образ жизни;
  • частое употребление алкоголя.

Если уровень "хорошего" холестерина выше нормы, то это свидетельствует о том, что в вашем организме мало жиров или они плохо усваиваются.

Чтобы улучшить состояние организма, нутрициолог советует:

  • не принимать препараты для уменьшения уровня холестерина, а искать первоочередную причину (питание, состояние печени);
  • регулярный чек-ап;
  • контроль уровня и приема витамина Д и витаминов группы B;
  • прием Омега-3;
  • употребление правильных жиров;
  • сбалансированное питание;
  • физическая активность

Ранее мы сообщали, как по глазам распознать повышенный уровень холестерина и кто в группе риска.

Также врач рассказывал, что шоколад снижает холестерин в организме.

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холестериннутриціолог