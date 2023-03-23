Що призводить до збільшення "поганого"холестерину: ось чим він небезпечний

Холестерин є дуже важливим для організму людини. Проте нездоровий спосіб життя може сприяти високому рівню холестерину в крові, а це небезпечно для здоров’я.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram .

Що відомо про холестерин

За її словами, тільки 20% холестерину надходить в організм з їжею, а решта - 80% виробляється організмом самостійно.

Загалом, холестерин - це жироподібна речовина, яка:

є дуже важливим елементом для клітинних мембран;

необхідна для статевих гормонів, в тому числі гормонів надниркових залоз;

потрібна синтезу жовчних кислот;

синтезу вітаміну Д;

необхідна для стресоадаптації.

Холестерин складається з ЛПВЩ (ліпопротеїдів високої щільності) та ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності). Простими словами - "хороший" та "поганий" холестерин.

Вони своєю чергою складаються з:

холестеролу, який переважає в "хорошому" холестерині;

тригліцерида (жирових капель), які переважають в "поганому" холестерині.

"Відповідно, чим вищий рівень тригліцеридів в крові, тим вищий рівень ЛПНЩ ("поганого" холестерину)", - йдеться у повідомленні.

Чим небезпечний "поганий" холестерин

Нутриціолог каже, що холестерин є основною причиною розвитку атеросклерозу (закупорювання судин бляшками). Також може бути причиною утворення каменів в жовчному міхурі.

Щоб перевірити рівень холестерину, необхідно здати такі аналізи:

ліпідограму: показники ЛПВЩ та ЛПНЩ;

рівень тригліцеридів.

До збільшення "поганого" холестерину в організмі призводить:

велика кількість вуглеводів. Всі непотрібні вуглеводи наш організм переробляє в тригліцериди, тому чим більше вуглеводів, тим більше тригліцеридів і відповідно ЛПНЩ;

до недостатньої кількості правильних жирів в раціоні;

велика кількість фруктози в раціоні (фрукти, сухофрукти, продукти із вмістом фруктози);

споживання трансжирів;

малорухливий спосіб життя;

часте вживання алкоголю.

Якщо рівень "хорошого" холестерину вище норми, то це свідчить про те, що у вашому організмі мало жирів або вони погано засвоюються.

Щоб покращити стан організму, нутриціолог радить: