ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що призводить до збільшення "поганого"холестерину: ось чим він небезпечний

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 20:01
Що призводить до збільшення "поганого"холестерину: ось чим він небезпечний Чому збільшується рівень "поганого" холестерину в організмі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Холестерин є дуже важливим для організму людини. Проте нездоровий спосіб життя може сприяти високому рівню холестерину в крові, а це небезпечно для здоров’я.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.

Що відомо про холестерин

За її словами, тільки 20% холестерину надходить в організм з їжею, а решта - 80% виробляється організмом самостійно.

Загалом, холестерин - це жироподібна речовина, яка:

  • є дуже важливим елементом для клітинних мембран;
  • необхідна для статевих гормонів, в тому числі гормонів надниркових залоз;
  • потрібна синтезу жовчних кислот;
  • синтезу вітаміну Д;
  • необхідна для стресоадаптації.

Холестерин складається з ЛПВЩ (ліпопротеїдів високої щільності) та ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності). Простими словами - "хороший" та "поганий" холестерин.

Вони своєю чергою складаються з:

  • холестеролу, який переважає в "хорошому" холестерині;
  • тригліцерида (жирових капель), які переважають в "поганому" холестерині.

"Відповідно, чим вищий рівень тригліцеридів в крові, тим вищий рівень ЛПНЩ ("поганого" холестерину)", - йдеться у повідомленні.

Чим небезпечний "поганий" холестерин

Нутриціолог каже, що холестерин є основною причиною розвитку атеросклерозу (закупорювання судин бляшками). Також може бути причиною утворення каменів в жовчному міхурі.

Щоб перевірити рівень холестерину, необхідно здати такі аналізи:

  • ліпідограму: показники ЛПВЩ та ЛПНЩ;
  • рівень тригліцеридів.

До збільшення "поганого" холестерину в організмі призводить:

  • велика кількість вуглеводів. Всі непотрібні вуглеводи наш організм переробляє в тригліцериди, тому чим більше вуглеводів, тим більше тригліцеридів і відповідно ЛПНЩ;
  • до недостатньої кількості правильних жирів в раціоні;
  • велика кількість фруктози в раціоні (фрукти, сухофрукти, продукти із вмістом фруктози);
  • споживання трансжирів;
  • малорухливий спосіб життя;
  • часте вживання алкоголю.

Якщо рівень "хорошого" холестерину вище норми, то це свідчить про те, що у вашому організмі мало жирів або вони погано засвоюються.

Щоб покращити стан організму, нутриціолог радить:

  • не приймати препарати для зменшення рівня холестерину, а шукати першочергову причину (харчування, стан печінки);
  • регулярний чек-ап;
  • контроль рівня та прийом вітаміну Д та вітамінів групи B;
  • прийом Омега-3;
  • вживання правильних жирів;
  • збалансоване харчування;
  • фізична активність.

Раніше ми повідомляли, як по очах розпізнати підвищений рівень холестерину і хто у групі ризику.

Також лікар розповідав, що шоколад знижує холестерин в організмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
холестерин нутриціолог