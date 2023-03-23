Що призводить до збільшення "поганого"холестерину: ось чим він небезпечний
Холестерин є дуже важливим для організму людини. Проте нездоровий спосіб життя може сприяти високому рівню холестерину в крові, а це небезпечно для здоров’я.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
Що відомо про холестерин
За її словами, тільки 20% холестерину надходить в організм з їжею, а решта - 80% виробляється організмом самостійно.
Загалом, холестерин - це жироподібна речовина, яка:
- є дуже важливим елементом для клітинних мембран;
- необхідна для статевих гормонів, в тому числі гормонів надниркових залоз;
- потрібна синтезу жовчних кислот;
- синтезу вітаміну Д;
- необхідна для стресоадаптації.
Холестерин складається з ЛПВЩ (ліпопротеїдів високої щільності) та ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності). Простими словами - "хороший" та "поганий" холестерин.
Вони своєю чергою складаються з:
- холестеролу, який переважає в "хорошому" холестерині;
- тригліцерида (жирових капель), які переважають в "поганому" холестерині.
"Відповідно, чим вищий рівень тригліцеридів в крові, тим вищий рівень ЛПНЩ ("поганого" холестерину)", - йдеться у повідомленні.
Чим небезпечний "поганий" холестерин
Нутриціолог каже, що холестерин є основною причиною розвитку атеросклерозу (закупорювання судин бляшками). Також може бути причиною утворення каменів в жовчному міхурі.
Щоб перевірити рівень холестерину, необхідно здати такі аналізи:
- ліпідограму: показники ЛПВЩ та ЛПНЩ;
- рівень тригліцеридів.
До збільшення "поганого" холестерину в організмі призводить:
- велика кількість вуглеводів. Всі непотрібні вуглеводи наш організм переробляє в тригліцериди, тому чим більше вуглеводів, тим більше тригліцеридів і відповідно ЛПНЩ;
- до недостатньої кількості правильних жирів в раціоні;
- велика кількість фруктози в раціоні (фрукти, сухофрукти, продукти із вмістом фруктози);
- споживання трансжирів;
- малорухливий спосіб життя;
- часте вживання алкоголю.
Якщо рівень "хорошого" холестерину вище норми, то це свідчить про те, що у вашому організмі мало жирів або вони погано засвоюються.
Щоб покращити стан організму, нутриціолог радить:
- не приймати препарати для зменшення рівня холестерину, а шукати першочергову причину (харчування, стан печінки);
- регулярний чек-ап;
- контроль рівня та прийом вітаміну Д та вітамінів групи B;
- прийом Омега-3;
- вживання правильних жирів;
- збалансоване харчування;
- фізична активність.
Раніше ми повідомляли, як по очах розпізнати підвищений рівень холестерину і хто у групі ризику.
Також лікар розповідав, що шоколад знижує холестерин в організмі.