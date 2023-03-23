Что приводит к увеличению "плохого" холестерина: вот чем он опасен
Холестерин очень важен для организма человека. Однако нездоровый образ жизни может способствовать высокому уровню холестерина в крови, что опасно для здоровья.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
Что известно о холестерине
По ее словам, только 20% холестерина поступает в организм с пищей, а остальные - 80% производится организмом самостоятельно.
В общем, холестерин - это жироподобное вещество, которое:
- является очень важным элементом для клеточных мембран;
- необходимо для половых гормонов, в том числе гормонов надпочечников;
- нужна синтезу желчных кислот;
- синтеза витамина Д;
- необходима для стрессоадаптации.
Холестерин состоит из ЛПВП (липопротеидов высокой плотности) и ЛПНП (липопротеиды низкой плотности). Простыми словами - "хороший" и "плохой" холестерин.
Они в свою очередь состоят из:
- холестерола, преобладающего в "хорошем" холестерине;
- триглицерида (жировых капель), преобладающих в "плохом" холестерине.
"Соответственно, чем выше уровень триглицеридов в крови, тем выше уровень ЛПНП ("плохого" холестерина)", - говорится в сообщении.
Чем опасен "плохой" холестерин
Нутрициолог говорит, что холестерин является основной причиной развития атеросклероза (укупоривание сосудов бляшками). Также может являться причиной образования камней в желчном пузыре.
Чтобы проверить уровень холестерина, необходимо сдать следующие анализы:
- липидограмму: показатели ЛПВП и ЛПНП;
- уровень триглицеридов.
К увеличению "плохого" холестерина в организме приводит:
- большое количество углеводов. Все ненужные углеводы наш организм перерабатывает в триглицериды, поэтому чем больше углеводов, тем больше триглицеридов и соответственно ЛПНП;
- к недостаточному количеству правильных жиров в рационе;
- большое количество фруктозы в рационе (фрукты, сухофрукты, продукты с содержанием фруктозы);
- потребление трансжиров;
- малоподвижный образ жизни;
- частое употребление алкоголя.
Если уровень "хорошего" холестерина выше нормы, то это свидетельствует о том, что в вашем организме мало жиров или они плохо усваиваются.
Чтобы улучшить состояние организма, нутрициолог советует:
- не принимать препараты для уменьшения уровня холестерина, а искать первоочередную причину (питание, состояние печени);
- регулярный чек-ап;
- контроль уровня и приема витамина Д и витаминов группы B;
- прием Омега-3;
- употребление правильных жиров;
- сбалансированное питание;
- физическая активность
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