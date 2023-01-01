Що приготувати з торішнього черствого хліба: не поспішайте його викидати

Грінки

Черствий хліб

Яйця

Молоко

Зелень сіль

Тертий сир

Овочі (морква, помідори, капуста – на вибір)

Збийте яйце з половиною склянки молока. Наріжте черствий сир скибочками, обмокніть у суміш і злегка обсмажте. На грінки складіть тушковані овочі, посипте сиром і поставте на 2-3 хвилини в мікрохвильову піч або духовку.

Овочі можна використовувати будь-які - свіжі, тушковані. Також можна взяти інші продукти, що залишилися після святкового столу – шинка, ковбаса, сир, помідори.

Золота каша

Черствий батон

1 морква

1 яйце

Молоко

Сіль

Цукор

Вершкове масло

Намочіть м'якуш батона в молоці. Натріть на дрібній тертці моркву, з'єднайте з м'якушем, додайте яйце, сіль і цукор. Перемішайте. Змастіть маслом форму і вилийте суміш. Зверху покладіть шматочок масла. Запікайте у духовці.

Грибний суп

300 г черствого хліба

1 цибулина

Грибний бульйон

Кмин

Сіль перець

Сметана

Черствий хліб натріть на тертці та змішайте зі смаженою на вершковому маслі цибулею, потушкуйте кілька хвилин. Покладіть масу в грибний бульйон, додайте кмин, перець, спеції – до свого смаку. Прокип'ятіть разом і заправте сметаною. Туди ж можна відправити копчену грудинку.

Хлібні оладки

500 г черствого хліба

Простокваша – 1,5 склянки

Вершкове масло

3 яйця

1 ч. ложка харчової соди

1 ч. ложка цукру

сіль

рослинна олія

Хліб натираємо на дрібній тертці або перебиваємо на блендері. Додаємо кисле молоко, цукор яйця, розтоплене вершкове масло, соду та сіль. Все ретельно перемішуємо. Розігріваємо сковороду та олію, викладаємо оладки ложкою та обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Викладаємо на паперову серветку, щоб увібрався жир. Подавати зі сметаною.

Хлібний пудинг

600 г батона – нарізати кубиками по 3 см

5 яєць

100 г цукру

500 мл молока

1 ч. ложка ваніліну

1 ч. ложка мускатного горіха

1 ч. ложка меленої кориці

Хліб помістіть у готову форму для випікання та розподіліть рівним шаром. У мисці збийте яйця, цукор, молоко, ваніль, мускатний горіх та корицю. Вилийте суміш у форму та рівномірно покрийте хліб. Дайте постояти 15 хвилин, щоб хліб просочився. Розігрійте духовку до 200 градусів, випікайте 45 хвилин. Потім дайте трохи охолонути.

Квас

400 г чорного хліба

2,5 л води

150 г цукру

30 г ізюму

Наріжте хліб кубиками, підсушіть 3-5 хвилин в духовці при 180 градусах. У каструлю складіть хліб, залийте окропом і насипте половину цукру, перемішайте. Коли охолоне - додайте родзинки. Потім перелийте у велику бутлю чи банку, приберіть у темне місце.

Через 3 дні профільтруйте рідину та додайте другу частину цукру. Накрийте кришкою нещільно і дайте настоятися ще 5-7 годин. Зберігайте у прохолодному місці не більше 5 днів.

Панірувальні сухарі

Подрібніть хліб у блендері та складіть у герметичний контейнер. Використовуйте для паніровки м'яса, риби, овочів. Можна додавати в котлети або соуси.

Похлібка

300 г житнього хліба

1 л води

50 г вершкового масла

3 яйця

1 цибулина

Зелень

Яйця потрібно відварити. Хліб дрібно нарізати, перемішати з рубаною зеленню петрушки та кропу. Додати нашатковану цибулю і трохи обсмажити на вершковому маслі. Скласти все у каструлю, залити водою, довести до кипіння. При подачі посипати яйцем, натертим на тертці.