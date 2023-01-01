Що приготувати з торішнього черствого хліба: не поспішайте його викидати

Хліб часто залишається після святкового застілля і найчастіше – він засохлий. Не поспішайте його викидати, тому що з нього можна приготувати багато різних страв - супи, оладки, різні напої та запіканки. А ще хліб можна порізати кубиками та використовувати як додаток до перших страв.
Що можна приготувати з черствого хліба – читайте у матеріалі Styler.
Збийте яйце з половиною склянки молока. Наріжте черствий сир скибочками, обмокніть у суміш і злегка обсмажте. На грінки складіть тушковані овочі, посипте сиром і поставте на 2-3 хвилини в мікрохвильову піч або духовку.
Овочі можна використовувати будь-які - свіжі, тушковані. Також можна взяти інші продукти, що залишилися після святкового столу – шинка, ковбаса, сир, помідори.
Намочіть м'якуш батона в молоці. Натріть на дрібній тертці моркву, з'єднайте з м'якушем, додайте яйце, сіль і цукор. Перемішайте. Змастіть маслом форму і вилийте суміш. Зверху покладіть шматочок масла. Запікайте у духовці.
Черствий хліб натріть на тертці та змішайте зі смаженою на вершковому маслі цибулею, потушкуйте кілька хвилин. Покладіть масу в грибний бульйон, додайте кмин, перець, спеції – до свого смаку. Прокип'ятіть разом і заправте сметаною. Туди ж можна відправити копчену грудинку.
Хліб натираємо на дрібній тертці або перебиваємо на блендері. Додаємо кисле молоко, цукор яйця, розтоплене вершкове масло, соду та сіль. Все ретельно перемішуємо. Розігріваємо сковороду та олію, викладаємо оладки ложкою та обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Викладаємо на паперову серветку, щоб увібрався жир. Подавати зі сметаною.
Хліб помістіть у готову форму для випікання та розподіліть рівним шаром. У мисці збийте яйця, цукор, молоко, ваніль, мускатний горіх та корицю. Вилийте суміш у форму та рівномірно покрийте хліб. Дайте постояти 15 хвилин, щоб хліб просочився. Розігрійте духовку до 200 градусів, випікайте 45 хвилин. Потім дайте трохи охолонути.
Наріжте хліб кубиками, підсушіть 3-5 хвилин в духовці при 180 градусах. У каструлю складіть хліб, залийте окропом і насипте половину цукру, перемішайте. Коли охолоне - додайте родзинки. Потім перелийте у велику бутлю чи банку, приберіть у темне місце.
Через 3 дні профільтруйте рідину та додайте другу частину цукру. Накрийте кришкою нещільно і дайте настоятися ще 5-7 годин. Зберігайте у прохолодному місці не більше 5 днів.
Подрібніть хліб у блендері та складіть у герметичний контейнер. Використовуйте для паніровки м'яса, риби, овочів. Можна додавати в котлети або соуси.
Яйця потрібно відварити. Хліб дрібно нарізати, перемішати з рубаною зеленню петрушки та кропу. Додати нашатковану цибулю і трохи обсмажити на вершковому маслі. Скласти все у каструлю, залити водою, довести до кипіння. При подачі посипати яйцем, натертим на тертці.
До речі, раніше ми розповідали про те, які салати можна готувати без світла та плити.
А також писали про те, які яйця варто обирати – домашні чи фабричні.