Что приготовить из прошлогоднего черствого хлеба: не спешите его выбрасывать

Гренки

Черствый хлеб

Яйца

Молоко

Зелень соль

Тертый сыр

Овощи (морковь, помидоры, капуста - на выбор)

Взбейте яйцо с половиной стакана молока. Нарежьте черствый сыр ломтиками, окуните в смесь и слегка обжарьте. На гренки сложите тушеные овощи, посыпьте сыром и поставьте на 2-3 минуты в микроволновую печь или в духовку.

Овощи можно использовать любые - свежие, тушеные. Также можно взять другие продукты, которые остались после праздничного стола - ветчина, колбаса, сыр, помидоры.

Золотая каша

Черствый батон

1 морковь

1 яйцо

Молоко

Соль

Сахар

Сливочное масло

Намочите мякиш батона в молоке. Натрите на мелкой терке морковь, соедините с мякишем, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте. Смажьте маслом форму и вылейте смесь. Сверху положите кусочек масла. Запекайте в духовке.

Грибной суп

300 г черствого хлеба

1 луковица

Грибной бульон

Тмин

Соль, перец

Сметана

Черствый хлеб натрите на терке и смешайте с обжаренной на сливочном масле луковицей, потушите пару минут. Положите массу в грибной бульон, добавьте тмин, перец, специи - по вкусу. Прокипятите все вместе и заправьте сметаной. Туда же можно отправить копченую грудинку.

Хлебные оладьи

500 г черствого хлеба

Простокваша - 1,5 стакана

Сливочное масло

3 яйца

1 ч. ложка пищевой соды

1 ч. ложка сахара

соль

растительное масло

Хлеб натираем на мелкой терке или перебиваем на блендере. Добавляем простоквашу, сахар яйца, растопленное сливочное масло, соду и соль. Все тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду и растительное масло, выкладываем оладьи ложкой и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впитался жир. Подавать со сметаной.

Хлебный пудинг

600 г батона - нарезать кубиками по 3 см

5 яиц

100 г сахара

500 мл молока

1 ч. ложка ванилина

1 ч. ложка мускатного ореха

1 ч. ложка молотой корицы

Хлеб поместите в готовую форму для выпечки и распределите ровным слоем. В миске взбейте яйца, сахар, молоко, ваниль, мускатный орех и корицу. Вылейте смесь в форму и равномерно покройте хлеб. Дайте постоять 15 минут, чтобы хлеб пропитался. Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте 45 минут. Потом дайте немного остыть.

Квас

400 г черного хлеба

2,5 л воды

150 г сахара

30 г изюма

Нарежьте хлеб кубиками, подсушите 3-5 минут в духовке при 180 градусах. В кастрюлю сложите хлеб, залейте кипятком и насыпьте половину сахара, перемешайте. Когда остынет - добавьте изюм. Потом перелейте в большую бутыль или банку, уберите в темное место.

Через 3 дня профильтруйте жидкость и добавьте вторую часть сахара. Накройте неплотно крышкой и дайте настояться еще 5-7 часов. Храните в прохладном месте не более 5 дней.

Панировочные сухари

Измельчите хлеб в блендере и сложите в герметичный контейнер. Используйте для панировки мяса, рыбы, овощей. Можно добавлять в котлеты или соусы.

Похлебка

300 г ржаного хлеба

1 л воды

50 г сливочного масла

3 яйца

1 луковица

Зелень

Яйца нужно отварить. Хлеб мелко нарезать, перемешать с рубленой зеленью петрушки и укропа. Добавить нашинкованный лук и немного обжарить на сливочном масле. Сложить все в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. При подаче посыпать яйцом, натертым на терке.