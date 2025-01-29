Що приготувати з курятини: 5 рецептів страв для перекусу, обіду та вечері

Запечена куряча грудка



Запечена куряча грудка (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, щоб приготувати запечені курячі грудки, необхідні такі інгредієнти:

курячі грудки - 3 шт.

бекон - 100 г

твердий сир - 180 г

майонез - 3 ст. л.

олія - 3 ст. л.

помідор - 1 шт.

сіль - 1 ч. л.

чорний перець - 2 ч. л.

чебрець - 3 шт.

Як готувати запечену курячу грудку

Для того, щоб приготувати запечену курячу грудку з беконом та помідором, м'ясо потрібно промити, а потім зробити на ньому горизонтальні надрізи на відстані 1,5 см один від одного. Посоліть та поперчить грудки з кожного боку.



Як готувати запечену курячу грудку з помідорами (скриншот / Кулінарні витівки)

Наріжте сало на скибки та вставте шматочки в кожен розріз курячої грудки. Помийте помідор, наріжте його товстими півкільцями та додайте до сала.

Перекладіть курячі грудки в форму для випікання, покладіть на кожен шматочок м'яса по гілочці чебрецю і змастіть грудки олією. Випікайте страву протягом 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Тим часом натріть сир на тертці. Приберіть чебрець з запечених курячих грудок, натомість змастіть м'ясо майонезом та притрусіть натертим сиром. Запікайте курячі грудки ще 15 хвилин - і після цього страва готова.

Куряче серце в беконі



Куряче серце в беконі (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготування курячого серця в беконі, знадобляться наступні інгредієнти:

вода - 200 мл

куряче серце - 150 г

бекон - 250 г

твердий сир - 50 г

маринований огірок - 1 шт.

сіль - 2 ч. л.

чорний перець - 1/2 ч. л.

олія - 50 мл

кунжут - 1 ст.л.

чорна смородина - 500 г

перець духмяний - 5 шт.

цукор - 2 ст.л.

червоний перець - 1 ч.л.

паприка - 1 ч. л.

Як готувати куряче серце в беконі

Для того, щоб приготувати курячі серця в беконі, субпродукти потрібно помити та вертикально надрізати. Після цього підсоліть та поперчіть курячі серця.



Як готувати курячі серця в беконі (скриншот / Кулінарні витівки)

Наріжте огірок на кружальця, а сир - на маленькі скибки. Викладіть на смужку бекону куряче серце, нафаршируйте його сиром та огірком, а потім загорніть в бекон і зафіксуйте рулет зубочисткою.



Як готувати куряче серце в беконі (скриншот / Кулінарні витівки)

Перекладіть серця в скляну форму для випікання, посипте кунжутом та полийте олією. Поставте серця на 40 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку, а тим часом приготуйте соус.

Для цього потрібно промити смородину, перекласти ягоди в каструлю та залити водою. Додайте цукор, перець, паприку та 1 ст. л. солі. Доведіть соус до кипіння, після чого проваріть протягом 15 хвилин та перетріть через сито. Витягніть зубочистки з сердець в беконі та полийте страву готовим соусом.

Паштет з курячої печінки в тарталетках



Паштет з курячої печінки в тарталетках (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, щоб приготувати паштет з курячої печінки, необхідні такі інгредієнти:

куряча печінка - 300 г

сало - 100 г

яйця - 3 шт.

цибуля - 1 шт.

олія - 50 мл

тарталетки - 1 упаковка

Як готувати паштет з курячої печінки

Щоб приготувати легку закуску з домашнім курячим паштетом, промийте курячу печінку та перекладіть її до каструлі разом з салом. Залийте інгредієнти водою, за бажанням додавши сіль та перець і варіть продукти до готовності печінки.

Тим часом відваріть яйця круто в іншій каструлі. Почистьте і подрібніть цибулю, обсмажте її в олії до золотистого кольору.

Перекладіть цибулю в чашу блендера разом з охолодженим та нарізаним на менші шматки салом, печінкою та почищеними яйцями. Перемеліть продукти до однорідної консистенції. Також можна скористатися м'ясорубкою, встановивши на неї дрібне сито.

Додайте сіль та перець до смаку і розкладіть домашній паштет по тарталетках. За бажанням до готової закуски можна додати овочі або прикрасити її розтопленим маслом.

Курячі стегенця в пиві



Курячі стегенця в пиві (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб приготувати курячі стегенця в пиві, треба ці продукти:

світле пиво - 200 мл

курячі стегна - 6 шт.

картопля - 2 шт.

вершки (жирність 33%) - 200 г

цибуля - 1 шт.

часник - 8 зубчиків

суміш трав - 1 ст. л.

чилі - 1/2 стручка

сіль 1 ч. л.

мед - 1 ст. л.

гірчиця - 2 ст. л.

олія - 2 ст. л.

Як готувати курячі стегенця в пиві

Для приготування курячих стегенець в пиві для початку потрібно приготувати маринад. Цибулю потрібно почистити та нарізати на півкільця. Перець чилі помийте та наріжте на декілька частин, а часник - почистьте і розчавіть ножем.

Змішайте в глибокій мисці цибулю, часник та перець чилі, додайте сіль та суміш трав. Ретельно перемішайте інгредієнти та викладіть в маринад курячі гомілки. Залийте їх світлим пивом і залиште маринуватися на одну годину.

Картоплю потрібно почистити і нарізати на широкі кружальця. Поставте в кожен шматок картоплі по три зубочистки - на них потрібно вертикально нанизати курячу гомілку. Переставте гомілки в форму для випікання.



Як готувати курячі гомілки в пиві (скриншот / Кулінарні витівки)

Зробіть соус для стегенець: змішайте мед з гірчицею та олією, а потім змастіть м'ясо за допомогою силіконової щіточки. Після цього поставте стегенця в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.

Тим часом прокип'ятіть маринад, перетріть його через сито до однорідної консистенції, а потім проваріть до загустіння. Додайте до соусу вершки і, помішуючи, випаровуйте соус до густої консистенції.

Запечені курячі стегенця в пиві подавайте разом з картоплею, поливши соусом з вершками.

Рулет з курки з грибами



Рулет з курки з грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготування рулету з курки з грибами, потрібні наступні продукти:

куряче філе - 300 г

печериці - 200 г

бекон - 200 г

сир - 130 г

цибуля - 1 шт.

олія - 50 мл

сіль - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

перець червоний - 1/2 ч. л.

Як готувати рулет з курки з грибами

Щоб приготувати рулет з курятиною та грибами у беконі, спершу почистьте і подрібніть ножем цибулю. Її потрібно обсмажити до золотистого кольору.

Печериці помийте та наріжте тонкими скибками, додайте до обсмаженої цибулі в пательні. Смажте печериці до готовності, додавши спеції до смаку.

Куряче філе потрібно промити, нарізати на смужки завтовшки 5-7 мм і, накривши плівкою, злегка відбити. Підсоліть та поперчіть м'ясо, за бажанням можна додати спеції.

Викладіть філе на застелене пергаментом деко, сформувавши з нього прямокутник. На м'ясо потрібно викласти грибну начинку, а на неї - сир.



Як готувати рулет з курятиною і грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

За допомогою пергаменту скрутіть філе з начинкою у рулет. На інший лист пергаменту викладіть прямокутник зі скибок бекону, підсоліть та поперчіть його до смаку, а потім перекладіть на нього рулет з курятини.

Загорніть рулет з філе у бекон, перекладіть його у форму для випікання. Запікати рулет з курятиною потрібно протягом 40 хвилин при 200 градусах.