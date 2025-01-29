Что приготовить из курятины: 5 рецептов блюд для перекуса, обеда и ужина

Запеченная куриная грудка



Запеченная куриная грудка (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, чтобы приготовить запеченные куриные грудки, необходимы такие ингредиенты:

куриные грудки - 3 шт.

бекон - 100 г

сыр - 180 г

майонез - 3 ст. л.

растительное масло - 3 ст. л.

помидор - 1 шт.

соль - 1 ч. л.

черный перец - 2 ч. л.

тимьян - 3 шт.

Как готовить запеченную куриную грудку

Для того, чтобы приготовить запеченную куриную грудку с беконом и помидором, мясо нужно промыть, а затем сделать на нем горизонтальные надрезы на расстоянии 1,5 см друг от друга. Посолите и поперчите грудки с каждой стороны.



Как готовить запеченную куриную грудку с помидорами (скриншот / Кулінарні витівки)

Нарежьте сало на ломтики и вставьте кусочки в каждый разрез куриной грудки. Помойте помидор, нарежьте его толстыми полукольцами и добавьте к салу.

Переложите куриные грудки в форму для выпекания, положите на каждый кусочек мяса по веточке тимьяна и смажьте грудки маслом. Выпекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 200 градусов.

Тем временем натрите сыр на терке. Уберите тимьян с запеченных куриных грудок, вместо этого смажьте мясо майонезом и притрусите натертым сыром. Запекайте куриные грудки еще 15 минут - и после этого блюдо готово.

Куриное сердце в беконе



Куриное сердце в беконе (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготовления куриного сердца в беконе, понадобятся следующие ингредиенты:

вода - 200 мл

куриное сердце - 150 г

бекон - 250 г

сыр - 50 г

маринованный огурец - 1 шт.

соль - 2 ч. л.

черный перец - 1/2 ч. л.

растительное масло - 50 мл

кунжут - 1 ст.л.

черная смородина - 500 г

перец душистый - 5 шт.

сахар - 2 ст.л.

красный перец - 1 ч.л.

паприка - 1 ч. л.

Как готовить куриное сердце в беконе

Для того, чтобы приготовить куриные сердца в беконе, субпродукты нужно помыть и вертикально надрезать. После этого подсолите и поперчите куриные сердца.



Как готовить куриные сердца в беконе (скриншот / Кулінарні витівки)

Нарежьте огурец на кружочки, а сыр - на маленькие ломтики. Выложите на полоску бекона куриное сердце, нафаршируйте его сыром и огурцом, а затем заверните в бекон и зафиксируйте рулет зубочисткой.



Как готовить куриное сердце в беконе (скриншот / Кулінарні витівки)

Переложите сердца в стеклянную форму для выпекания, посыпьте кунжутом и полейте растительным маслом. Поставьте сердца на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку, а тем временем приготовьте соус.

Для этого нужно промыть смородину, переложить ягоды в кастрюлю и залить водой. Добавьте сахар, перец, паприку и 1 ст. л. соли. Доведите соус до кипения, после чего проварите в течение 15 минут и перетрите через сито. Вытащите зубочистки из сердец в беконе и полейте блюдо готовым соусом.

Паштет из куриной печени в тарталетках



Паштет из куриной печени в тарталетках (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, чтобы приготовить паштет из куриной печени, необходимы такие ингредиенты:

куриная печень - 300 г

сало - 100 г

яйца - 3 шт.

лук - 1 шт.

растительное масло - 50 мл

тарталетки - 1 упаковка

Как готовить паштет из куриной печени

Чтобы приготовить легкую закуску с домашним куриным паштетом, промойте куриную печень и переложите ее в кастрюлю вместе с салом. Залейте ингредиенты водой, по желанию добавив соль и перец и варите продукты до готовности печени.

Тем временем отварите яйца вкрутую в другой кастрюле. Почистьте и измельчите лук, обжарьте его в растительном масле до золотистого цвета.

Переложите лук в чашу блендера вместе с охлажденным и нарезанным на меньшие куски салом, печенью и почищенными яйцами. Перемелите продукты до однородной консистенции. Также можно воспользоваться мясорубкой, установив на нее мелкое сито.

Добавьте соль и перец по вкусу и разложите домашний паштет по тарталеткам. По желанию к готовой закуске можно добавить овощи или украсить ее растопленным маслом.

Куриные бедрышки в пиве



Куриные бедрышки в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы приготовить куриные бедрышки в пиве, надо эти продукты:

светлое пиво - 200 мл

куриные бедра - 6 шт.

картофель - 2 шт.

сливки (жирность 33%) - 200 г

лук - 1 шт.

чеснок - 8 зубчиков

смесь трав - 1 ст. л.

чили - 1/2 стручка

соль 1 ч. л.

мед - 1 ст. л.

горчица - 2 ст. л.

растительное масло - 2 ст. л.

Как готовить куриные бедрышки в пиве

Для приготовления куриных бедрышек в пиве для начала нужно приготовить маринад. Лук нужно почистить и нарезать на полукольца. Перец чили помойте и нарежьте на несколько частей, а чеснок - почистьте и раздавите ножом.

Смешайте в глубокой миске лук, чеснок и перец чили, добавьте соль и смесь трав. Тщательно перемешайте ингредиенты и выложите в маринад куриные голени. Залейте их светлым пивом и оставьте мариноваться на один час.

Картофель нужно почистить и нарезать на широкие кружочки. Поставьте в каждый кусок картофеля по три зубочистки - на них нужно вертикально нанизать куриную голень. Переставьте голени в форму для выпекания.



Как готовить куриные голени в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)

Сделайте соус для бедрышек: смешайте мед с горчицей и маслом, а затем смажьте мясо с помощью силиконовой щеточки. После этого поставьте бедрышка в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Тем временем прокипятите маринад, перетрите его через сито до однородной консистенции, а затем проварите до загустения. Добавьте к соусу сливки и, помешивая, выпаривайте соус до густой консистенции.

Запеченные куриные бедрышка в пиве подавайте вместе с картофелем, полив соусом со сливками.

Рулет из курицы с грибами



Рулет из курицы с грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготовления рулета из курицы с грибами, нужны следующие продукты:

куриное филе - 300 г

шампиньоны - 200 г

бекон - 200 г

сыр - 130 г

лук - 1 шт.

растительное масло - 50 мл

соль - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

перец красный - 1/2 ч. л.

Как готовить рулет из курицы с грибами

Чтобы приготовить рулет с курицей и грибами в беконе, сначала почистьте и измельчите ножом лук. Его нужно обжарить до золотистого цвета.

Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими ломтиками, добавьте к обжаренному луку в сковороде. Жарьте шампиньоны до готовности, добавив специи по вкусу.

Куриное филе нужно промыть, нарезать на полоски толщиной 5-7 мм и, накрыв пленкой, слегка отбить. Подсолите и поперчите мясо, по желанию можно добавить специи.

Выложите филе на застеленный пергаментом противень, сформировав из него прямоугольник. На мясо нужно выложить грибную начинку, а на нее - сыр.



Как готовить рулет с курятиной и грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

С помощью пергамента сверните филе с начинкой в рулет. На другой лист пергамента выложите прямоугольник из ломтиков бекона, подсолите и поперчите его по вкусу, а затем переложите на него рулет из курятины.

Заверните рулет из филе в бекон, переложите его в форму для выпекания. Запекать рулет с курицей нужно в течение 40 минут при 200 градусах.