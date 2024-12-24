Що приготувати на Хануку: три рецепти страв для святкування

Ханука - одне з найбільш важливих єврейських свят, присвячене відновленню Єрусалиму. Свято відоме теплими традиціями, серед яких і кулінарні.
Про те, які страви можна приготувати на Хануку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Як готувати баранячі гомілки на Хануку (ілюстративне фото: Unsplash)
Баранячі гомілки, протушковані з прянощами та помідорами - чудовий варіант для ситної вечері на Хануку. Щоб приготувати тушковані баранячі гомілки, потрібні такі продукти:
Як готувати баранячі гомілки з прянощами
Баранячі гомілки потрібно ретельно помити та обсушити. Після цього натріть м'ясо сіллю та перцем. Моркву, часник та цибулю почистьте, наріжте кружальцями моркву, цибулю - півкільцями, а часник подрібніть.
В каструлі з товстими стінками потрібно розігріти олію на середньому вогні. Порціями обсмажте гомілки протягом приблизно 8 хвилин - до коричневого кольору з кожного боку.
Перекладіть гомілки в миску, а в каструлю всипте моркву, цибулю та часник. Обсмажте овочі протягом приблизно 10 хвилин - до золотистого кольору. Після цього влийте вино та бульйон, додайте помідори, чебрець та розмарин.
Покладіть в каструлю баранячі гомілки так, щоб вони були повністю занурені в рідину. Доведіть соус до кипіння, після чого зменште вогонь. Накрийте посуд кришкою і тушкуйте м'ясо до розм'якшення, протягом двох годин.
Потім зніміть кришку та протушкуйте баранячі гомілки ще приблизно 20 хвилин. Перекладіть м'ясо на тарілку, прокип'ятіть рагу до загустіння та полийте готовим соусом з овочами гомілки перед подачею.
Латкес - страва, схожа на деруни (фото: GettyImages)
Латкес - класична єврейська страва з картоплі, яку готують на Хануку. Для того, щоб приготувати латкес, потрібні ці продукти:
Як готувати латкес
Картоплю потрібно помити та почистити, а потім натерти на тертці. Цибулю також треба почистити та натерти - або подрібнити.
Вичавіть з картопляно-цибулевої суміші зайву рідину за допомогою марлі чи рушника. Додайте до картоплі яйце, крохмаль, сіль та перець до смаку, ретельно перемішайте масу.
Розігрійте пательню з великою кількістю олії та викладіть латкеси. Обсмажте картопляний млинчик до золотавості з кожного боку. Перед подачею викладіть латкес на паперовий рушник.
Суфґанійот - пончики до Хануки (ілюстративне фото: Freepik)
Суфґанійот - традиційна єврейська випічка, пончики з гарбузовим пюре. Для того, щоб приготувати цю ароматну випічку, потрібні такі інгредієнти:
Як готувати суфґанійот
Залийте масло гарячим молоком, перемішайте суміш до однорідності. Після цього додайте 3/4 склянки цукру, 2 яйця та один жовток - і ще раз перемішайте суміш.
В окремій мисці змішайте борошно, сіль, дріжджі, корицю, імбир та перець, після чого додайте молочну суміш. Вимішайте тісто та сформуйте з нього кулю.
Перекладіть масу у миску, змащену олією, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 5 годин.
Для начинки змішайте журавлиний соус з водою в каструлі. Помішуючи, нагрійте соус на середньому вогні протягом 25 хвилин. Потім перелийте суміш в миску та поставте в холодильник.
Охолоджене тісто розкачайте на пласт завтовшки 6 мм, виріжте з нього кружечки. Збийте яєчний білок, а потім змастіть ним половину кружалець тіста - це будуть нижні половинки пончиків.
Викладіть в центр змащених кружечків з тіста по 1 ч. л. журавлиного желе, зверху накрийте іншим шматочком тіста. Щільно зліпіть краї та залиште пончики на 20 хвилин.
Розігрійте у фритюрниці олію та обсмажте пончики до рум'яної скоринки. Обсушіть випічку на серветці, щоб прибрати зайвий жир, а потім обваляйте в цукрі та присипте цукровою пудрою.
До речі, раніше ми писали про те, коли і як святкують Хануку.
А також розповідали, як готувати халву в домашніх умовах.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Shuba, Вікіпедія, Chabad.org.