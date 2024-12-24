Что приготовить на Хануку: три рецепта блюд для празднования

Ханука - один из наиболее важных еврейских праздников, посвященный восстановлению Иерусалима. Праздник известен теплыми традициями, среди которых и кулинарные.
О том, какие блюда можно приготовить на Хануку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как готовить бараньи голени на Хануку (иллюстративное фото: Unsplash)
Бараньи голени, протушенные с пряностями и помидорами - отличный вариант для сытного ужина на Хануку. Чтобы приготовить тушеные бараньи голени, нужны такие продукты:
Как готовить бараньи голени с пряностями
Бараньи голени нужно тщательно помыть и обсушить. После этого натрите мясо солью и перцем. Морковь, чеснок и лук почистите, нарежьте кружочками морковь, лук - полукольцами, а чеснок измельчите.
В кастрюле с толстыми стенками нужно разогреть масло на среднем огне. Порциями обжарьте голени в течение примерно 8 минут - до коричневого цвета с каждой стороны.
Переложите голени в миску, а в кастрюлю всыпьте морковь, лук и чеснок. Обжарьте овощи в течение примерно 10 минут - до золотистого цвета. После этого влейте вино и бульон, добавьте помидоры, тимьян и розмарин.
Положите в кастрюлю бараньи голени так, чтобы они были полностью погружены в жидкость. Доведите соус до кипения, после чего убавьте огонь. Накройте посуду крышкой и тушите мясо до размягчения, в течение двух часов.
Затем снимите крышку и протушите бараньи голени еще примерно 20 минут. Переложите мясо на тарелку, прокипятите рагу до загустения и полейте готовым соусом с овощами голени перед подачей.
Латкес - блюдо, похожее на деруны (фото: GettyImages)
Латкес - классическое еврейское блюдо из картофеля, которое готовят на Хануку. Для того, чтобы приготовить латкес, нужны эти продукты:
Как готовить латкес
Картофель нужно помыть и почистить, а затем натереть на терке. Лук также надо почистить и натереть - или измельчить.
Выжмите из картофельно-луковой смеси лишнюю жидкость с помощью марли или полотенца. Добавьте к картофелю яйцо, крахмал, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте массу.
Разогрейте сковороду с большим количеством масла и выложите латкесы. Обжарьте картофельный блинчик до золотистости с каждой стороны. Перед подачей выложите латкес на бумажное полотенце.
Суфганийот - пончики к Хануке (иллюстративное фото: Freepik)
Суфганийот - традиционная еврейская выпечка, пончики с тыквенным пюре. Для того, чтобы приготовить эту ароматную выпечку, нужны такие ингредиенты:
Как готовить суфганийот
Залейте сливочное масло горячим молоком, перемешайте смесь до однородности. После этого добавьте 3/4 стакана сахара, 2 яйца и один желток - и еще раз перемешайте смесь.
В отдельной миске смешайте муку, соль, дрожжи, корицу, имбирь и перец, после чего добавьте молочную смесь. Вымешайте тесто и сформируйте из него шар.
Переложите массу в миску, смазанную растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 5 часов.
Для начинки смешайте клюквенный соус с водой в кастрюле. Помешивая, нагрейте соус на среднем огне в течение 25 минут. Затем перелейте смесь в миску и поставьте в холодильник.
Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 6 мм, вырежьте из него кружочки. Взбейте яичный белок, а затем смажьте им половину кружочков теста - это будут нижние половинки пончиков.
Выложите в центр смазанных кружочков из теста по 1 ч. л. клюквенного желе, сверху накройте другим кусочком теста. Плотно слепите края и оставьте пончики на 20 минут.
Разогрейте во фритюрнице масло и обжарьте пончики до румяной корочки. Обсушите выпечку на салфетке, чтобы убрать лишний жир, а затем обваляйте в сахаре и присыпьте сахарной пудрой.
Кстати, ранее мы писали о том, когда и как празднуют Хануку.
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При написании материала использовались следующие источники: Shuba, Википедия, Chabad.org.