Ханука 2024: коли святкують, історія та традиції свята вогнів

Ханука - одне з найяскравіших свят єврейського календаря, яке символізує перемогу світла над темрявою. Свято триває понад тиждень і на цей період є свої дуже цікаві традиції.

Коли відзначатимуть Хануку у 2024 році, що вона означає та які традиції супроводжують це свято, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дата Хануки 2024

У 2024 році Ханука розпочнеться ввечері у неділю, 22 грудня, і триватиме до вечора понеділка, 30 грудня. Свято триває вісім днів, що символізує диво Хануки, коли лампада горіла протягом восьми днів, попри брак оливкової олії.

Історія свята

Ханука має глибоке історичне коріння. Свято відзначає події, які відбулися у 2 столітті до нашої ери, коли юдейський народ під керівництвом Маккавеїв здобув перемогу над сирійсько-грецькими військами. Після цієї перемоги юдеї відновили Другий храм у Єрусалимі, а його осквернений вівтар освятили наново.

Після смерті полководця Олександра Македонського, під владу якого перейшли жителі Юдей, до влади прийшли люди, у яких були зовсім інші та більш жорсткі погляди. Один з таких правителів захопив Єрусалимський храм, а через деякий час всі святині відправив до Сирії, в тому числі й золоту Менору.

Юдеям це не сподобалося, і вони підняли повстання, яке тривало три роки. Після своєї перемоги вони виявили в спаплюженому храмі тільки одну посудину з маслом для лампад.

За переказами, цього масла повинно було вистачити лише на добу, але чомусь вогонь прогорів рівно вісім днів і за цей час юдеї змогли привести свій храм в повний порядок, освятити його і приготувати достатньо масла для лампад.

На Хануку потрібно запалити 8 свічок на Ханукії (фото: pixabay.com)

Традиції свята

Ханука відома своїми теплими та світлими традиціями, які об'єднують родини:

Запалювання ханукії

Кожного вечора Хануки запалюють одну свічку на ханукії - спеціальному свічнику з дев'ятьма свічками. Дев'ята свічка, яка називається шамаш, використовується для запалювання інших. Першу свічку дозволено запалювати голові родини та хлопчикам, яким виповнилося 9 років. А за пів години до запалювання свічок заборонено їсти.

Традиційні страви

На свято готують страви, смажені в олії, як-от латкес (картопляні оладки) та суфганіот (пончики з різноманітними начинками). Ці страви символізують диво олії. Також вживають молочні страви з сиру.

Ігри та подарунки

Дітям дарують дрібні подарунки та гроші (хануке гельт). Популярною розвагою є гра в дредель - чотиригранний дзигоподібний предмет із літерами, які нагадують про диво Хануки.

Молитви та пісні

Під час свята читають особливі молитви з Тори та співають традиційні пісні, які прославляють божественне втручання та диво світла.

Що заборонено на Хануку

Під час Хануки не постяться та не дотримуються суворих дієт.

Жінки на Хануку не мають виконувати будь-яку роботу, коли горять свічі. Так вони висловлюють свою подяку Богу.

Світло від ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи або читання.

У дні Хануки заборонено оплакувати померлих і це свято присвячують живим родичам, друзям та сім'ї.

Цікаві факти про свято