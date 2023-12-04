Що повинні отримати пасажири автобуса під час поїздки: це важливо для безпеки

В Україні закон зобовʼязує перевізника забезпечити страхування пасажирів автобуса від нещасних випадків на транспорті. При цьому перевізник зобовʼязаний видати під час перевезення кожному пасажиру окремий страховий поліс.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Що варто знати

Сідаючи в автобус, пасажир навіть не задумується чи застрахований він в дорозі від нещасних випадків. При цьому не всі знають, що закон зобовʼязує перевізника застрахувати пасажирів автобуса. Але не всі перевізники виконують цю вимогу.

Водночас відсутність страхового поліса може позбавити пасажира можливості отримати страхові виплати внаслідок нещасного випадку в дорозі. Тому пасажир повинен сам поцікавитись чи все здійснено по закону.

Фахівці розповіли про один випадок, коли пасажирка оплатила водію за перевезення на автобусі та не отримала квиток. Тоді їй здалося, що наявність квитка не є важливим.

Однак, сталося ДТП, в якому вона отримала тілесні ушкодження. Страхова компанія відмовилася виплатити кошти через відсутність у пасажирки квитка. Щоб отримати страхове відшкодування їй довелося декілька років судитись зі страховою компанією. Справа дійшла аж до Верховного суду.

Загалом розгляд справи тривав майже 4 роки. Цього можна було б уникнути, просто отримавши у водія квиток.

Що йдеться у законі

Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою КМУ від 18.02.1997 Ne176, визначено, що під час здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень перевізники зобовʼязані забезпечити страхування пасажирів від нещасних випадків.

Важливо знати, що ця вимога не стосується внутрішніх міських перевезень.

Обовʼязкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті регулюється постановою КМУ від 14.08.1996 No 959 "Про затвердження положення про обовʼязкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті".

Застрахованими вважаються пасажири з моменту оголошення посадки в автобус до моменту завершення поїздки. Кожному застрахованому пасажиру перевізник видає страховий поліс. Він може видаватися на окремому бланку або міститися на зворотному боці квитка.

У страховому полісі зазначається: вид обовʼязкового страхування, найменування, адреса, телефон страховика, розміри страхового платежу та страхової суми.

Яка відповідальність за відсутність полісу

Передбачена відповідальність перевізників у вигляді адміністративно-господарського штрафу за надання послуг без оформлення відповідних документів у розмірі 17 000 грн.

Автомобільний перевізник повинен забезпечити надання кожному пасажиру за власним вибором один із двох документів: