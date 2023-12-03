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Українським водіям підказали спосіб, як оформити ДТП "без проблем"

Україна, Неділя 03 грудня 2023 19:22
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Українським водіям підказали спосіб, як оформити ДТП "без проблем" Фото: українським водіям підказали спосіб, як оформити ДТП "без проблем" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Європротокол - це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції з можливістю отримати відшкодування збитків. Хоча так легко "розійтись" на місці аварії можна не завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Європротокол можна використовувати, якщо:

  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 тис. грн.

Переваги користування європротоколом:

  • не потрібно інформувати та очікувати патрульних;
  • можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;
  • водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;
  • економія власного часу.

Як зазначають в поліції, скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

"Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України)", - розповіли правоохоронці.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням bit.ly/2GNhGeg.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини, ще 24 774 постраждали. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

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