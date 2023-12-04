Что должны получить пассажиры автобуса во время поездки: это важно для безопасности

В Украине закон обязывает перевозчика обеспечить страхование пассажиров автобуса от несчастных случаев на транспорте. При этом перевозчик обязан выдать при перевозке каждому пассажиру отдельный страховой полис.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Что следует знать

Садясь в автобус, пассажир даже не задумывается, застрахован ли он в пути от несчастных случаев. При этом не все знают, что закон обязывает перевозчика застраховать пассажиров автобуса. Но не все перевозчики выполняют это требование.

В то же время отсутствие страхового полиса может лишить пассажира возможности получить страховые выплаты по причине несчастного случая в пути. Поэтому пассажир должен сам поинтересоваться, все ли осуществлено по закону.

Специалисты рассказали об одном случае, когда пассажирка оплатила водителю за перевозку на автобусе и не получила билет. Тогда ей показалось, что наличие билета не важно.

Однако произошло ДТП, в котором оно получило телесные повреждения. Страховая компания отказалась выплатить средства из-за отсутствия у пассажирки билета. Чтобы получить страховое возмещение, ей пришлось несколько лет судиться со страховой компанией. Дело дошло до Верховного суда.

В общем рассмотрение дела длилось почти 4 года. Этого можно было бы избежать, просто получив у водителя билет.

Что говорится в законе

Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением КМУ от 18.02.1997 г. Ne176, определено, что при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок перевозчики обязаны обеспечить страхование пассажиров от несчастных случаев.

Важно знать, что это требование не касается внутренних городских перевозок.

Обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте регулируется постановлением КМУ от 14.08.1996 г. No 959 "Об утверждении положения об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте".

Застрахованными считаются пассажиры с момента оглашения посадки в автобус до момента завершения поездки. Каждому застрахованному пассажиру перевозчик выдает страховой полис. Он может выдаваться на отдельном бланке или размещаться на обратной стороне билета.

В страховом полисе указывается: вид обязательного страхования, наименование, адрес, телефон страховщика, размер страхового платежа и страховой суммы.

Какая ответственность за отсутствие полиса

Предусмотрена ответственность перевозчиков в виде административно хозяйственного штрафа за предоставление услуг без оформления соответствующих документов в размере 17 000 грн.

Автомобильный перевозчик должен обеспечить предоставление каждому пассажиру по собственному выбору одного из двух документов: