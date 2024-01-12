Що потрібно зробити перед купівлею квартири, щоб уникнути боргів попередніх власників

Перед купівлею квартири завжди потрібно перевіряти стан особового рахунку, щоб уникнути боргів за електроенергію та переоформлювати особовий рахунок. Це також стосується випадків, коли ви отримали квартиру від родичів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис енергокомпанії YASNO у Facebook.
Перевіривши, чи немає на квартирі боргів й оформивши, особовий рахунок на себе, у вас буде вся інформація щодо нарахувань, боргів та оплат.
Крім того, таким чином ви також зможете уникнути відключення за борги, про які могли й не здогадуватися.
Зверніться до вашого оператора системи розподілу:
Після цього потрібно залишити заявку на сайті вашого постачальника. Якщо ви користуєтеся послугами YASNO, тоді переходьте за посиланням для заповнення.
До оператора системи розподілу необхідно звертатися з питань:
Кабінет Міністрів скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який запроваджували у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.
Згідно зі змінами, українців знову будуть відключати від світла, газу та водопостачання за наявності заборгованості. Зокрема, скасування мораторію на відключення ЖКП пов'язують зі зростанням заборгованості споживачів.
Раніше ми розповідали, якими бувають відключення світла та скільки вони тривають.
Читайте також, як передати показники світла онлайн. Ми зробили детальну інструкцію.