Українцям пояснили, якими можуть бути відключення світла
Минулого року в Україні діяли графіки відключень світла. При цьому самі відключення відрізнялися за типом, тривалістю та іншими характеристиками.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці YASNO у Facebook пояснює, якими можуть бути відключення.
Якими бувають відключення
Минулої зими в Україні застосовували екстрені та стабілізаційні відключення.
Екстрені використовують у випадку масштабної аварії після пошкодження енергосистеми. Цей тип відключень неможливо спрогнозувати чи оцінити тривалість ремонтних робіт. Тому у випадку екстрених відключень графіки не застосовують.
Інколи екстрене відключення застосовують під час атаки, щоб максимально зменшити навантаження на систему і запобігти пошкодженням.
Стабілізаційні відключення потрібні для збалансування системи на визначений обсяг електроенергії. У цьому випадку є чіткий графік.
Також бувають аварійні локальні відключення, які трапляються на прибудинкових мережах, наприклад, якщо через негоду порвало дроти чи спрацював запобіжник.
Що робити, якщо у вас немає світла
Для того, щоб якимось чином діяти далі, потрібно знати причину відключення.
Тому спочатку перевірте, чи застосовують стабілізаційні графіки за вашою адресою. Це можна зробити у чатботі у вайбері чи телеграмі.
Якщо графіки не застосовують, зверніться до вашого ОСББ чи керівної компанії, або ж до вашого оператора системи розподілу.
Раніше ми розповідали, чи будуть цієї зими вимикати світло в Україні.
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