Что нужно сделать перед покупкой квартиры, чтобы избежать долгов предыдущих владельцев

Зачем это делать

Проверив, нет ли на квартире долгов и оформив лицевой счет на себя, у вас будет вся информация о начислениях, долгах и оплатах.

Кроме того, таким образом, вы также сможете избежать отключения за долги, о которых могли и не догадываться.

Как переоформить лицевой счет

Обратитесь к оператору системы распределения:

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" - 1588, 0-800-50-1588

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" - 044 459 07 40, 067 495 70 40, 099 495 70 40, 093 495 70 40, 0 800 400 740

АО "Укрзализныця" - (044) 465-42-21

ГП НЭК "Укрэнерго" - (044) 238-38-25

После этого необходимо оставить заявку на сайте вашего поставщика. Если вы используете услуги YASNO, переходите по ссылке для заполнения.

Что решает оператор распределения систем

К оператору системы распределения необходимо обращаться по вопросам:

качества и надежности электроснабжения

эксплуатации и ремонта линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов

подключение/отключение к системе распределения (линий)

установка счетчиков и фиксация их показаний

В Украине снова будут отключать должников

Кабинет Министров отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который был введен в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России.

Согласно изменениям, украинцев снова будут отключать от света, газа и водоснабжения при наличии задолженности. В частности, отмена моратория на отключение ЖКУ связывается с ростом задолженности потребителей.