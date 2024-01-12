Что нужно сделать перед покупкой квартиры, чтобы избежать долгов предыдущих владельцев

Перед покупкой квартиры всегда нужно проверять состояние лицевого счета во избежание долгов за электроэнергию и переоформлять лицевой счет. Это также относится к случаям, когда вы получили квартиру от родственников.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост энергокомпании YASNO в Facebook.
Проверив, нет ли на квартире долгов и оформив лицевой счет на себя, у вас будет вся информация о начислениях, долгах и оплатах.
Кроме того, таким образом, вы также сможете избежать отключения за долги, о которых могли и не догадываться.
Обратитесь к оператору системы распределения:
После этого необходимо оставить заявку на сайте вашего поставщика. Если вы используете услуги YASNO, переходите по ссылке для заполнения.
К оператору системы распределения необходимо обращаться по вопросам:
Кабинет Министров отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который был введен в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России.
Согласно изменениям, украинцев снова будут отключать от света, газа и водоснабжения при наличии задолженности. В частности, отмена моратория на отключение ЖКУ связывается с ростом задолженности потребителей.
Раньше мы рассказывали, какими бывают отключения света и сколько они длятся.
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