Подача показників світла онлайн: гід з інструкціями для українців

Завдяки діджиталізації та новітнім технологіям українці можуть передавати показники за використану електроенергію не тільки телефоном, але і в онлайн-форматі - на спеціалізованих сайтах або ж через чат-боти у Viber або Telegram.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ПрАТ "Львівобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Житомиробленерго".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про подачу показників світла онлайн і як це зробити у різних регіонах України.

Зміст

Коли передавати показники за електроенергію

Покази лічильника українцям потрібно передавати за два дні до кінця місяця та впродовж трьох днів наступного.

Дані, передані в інші числа місяця, будуть зараховані як покази на поточну дату (передачі показань).

Вони вважатимуться вихідними даними для визначення розрахунковим шляхом показів лічильника на перше число поточного календарного місяця за середньодобовим обсягом споживання.

Як правильно передавати показники за світло

Для того, щоб правильно передати показники за світло, громадянам найчастіше потрібно:

вказати свій номер телефону та особовий рахунок

повідомити адресу проживання

подати відповідні покази

Обсяг споживання електричної енергії визначається за календарний місяць - з 1 числа місяця, що минув, по 1 число поточного місяця.

Якщо в людини з якоїсь причини не вийшло передати покази лічильника у визначені строки, обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначатиметься розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання (відповідно до вимог законодавства - Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

Скільки цифр треба подавати за світло

Перш ніж подавати дані щодо обсягів використаної електроенергії, необхідно розібратися, який у вас тип лічильника - індукційний або електронний.

На табло індукційного лічильника може бути 5, 6 або 7 цифр.

Здебільшого остання цифра (рідше - дві) відокремлені комою, кольором або відрізняються за розміром.

Під час зняття показів їх враховувати не потрібно, оскільки вони показують десяті та соті частки кВт/години.

У деяких моделях лічильників немає коми й усі цифри однакові. У цьому разі в ДТЕК радять записувати всі цифри.

Якщо на лічильнику є кома, вказувати потрібно всі цифри до неї (скріншот: dtek-kem.com.ua)

Водночас на табло електронного лічильника послідовно виводиться вся інформація (кількість використаної електроенергії, дата, час роботи приладу і т. ін.).

Причому всі дані змінюють одні одних через кілька секунд.

Багатозонні лічильники послідовно виводять покази для кожної зони: Т1, Т2, Т3 і Т4 (загальна кількість для всіх зон).

Щоб зняти покази з такого лічильника, дочекайтеся появи потрібної інформації на табло або натискайте кнопку "введення" для перемикання даних, поки не з'явиться потрібна інформація.

Цифри після крапки вказувати не потрібно (скріншот: dtek-kem.com.ua)

Як подавати покази електролічильника

Подавати покази електролічильників мешканцям Київської області можна кількома шляхами.

1. На сайті ДТЕК (без реєстрації).

Номер особового рахунку можна знайти в договорі або на платіжці (скріншот: dtek-kem.com.ua)

2. В особистому кабінеті клієнта (після реєстрації).

Особистий кабінет на сайті ДТЕК (скріншот: dtek-kem.com.ua)

3. За допомогою чат-бота в Viber або Telegram.

Для цього достатньо відсканувати QR-код або перейти за посиланням на сайті ДТЕК.

Приєднання до чат-ботів (скріншот: dtek-kem.com.ua)

4. Через інтерактивне голосове меню - IVR - за телефоном кол-центру.

Контакти багатоканального цілодобового кол-центру (скріншот: dtek-kem.com.ua)

5. В онлайн-чаті на сторінці ДТЕК у Facebook.



Зазвичай оператори онлайн-чату працюють оперативно (скріншот: facebook.com/dtekkem)

Як подати показники за електроенергію через Вайбер

Для того, щоб правильно передати показники за світло через Viber, громадянам потрібно:

зареєструватися у чат-боті

вказати телефон і особовий рахунок

скористатися меню "Передати покази"

обрати адресу

внести покази

Алгоритм дій (скріншот: dtek-kem.com.ua)

Який номер, щоб подати показник світла

Мешканцям Київської області для того, щоб передати показники щодо використаної електроенергії телефоном, можна скористатись багатоканальним цілодобовим кол-центром.

Його номер для стаціонарних телефонів - 1588.

З мобільного телефону можна скористатись такими номерами:

0 800 501 588 (дзвінки згідно з тарифами мобільних операторів)

+38 (044) 202 1588

+38 (067) 210 1588

+38 (050) 210 1588

+38 (073) 202 1588

Крім того, існує окрема лінія для юридичних клієнтів: +38 (044) 201 5858.

Мешканцям Дніпровської області можна скористатись номером для стаціонарних телефонів: (056) 790 99 00.

Для мобільних телефонів:

0 800 301 497 (дзвінки згідно з тарифами мобільних операторів)

+38 (066) 790 99 00

+38 (067) 790 99 00

+38 (063) 790 99 00

Для юридичних клієнтів: +38 (067) 522 21 12.

Номери ДТЕК Дніпровські електромережі (скріншот: dtek-dnem.com.ua)

У Львівській області оператори кол-центру не приймають показники.

Повідомити про своє електроспоживання можна виключно дистанційно - за допомогою автоматичних сервісів:

на сайті "Львівобленерго"

в онлайн-сервісі "Персональний кабінет"

електронною поштою за адресою pokaz@loe.lviv.ua

у чат-ботах у Viber та Telegram (в пошуковій стрічці потрібно написати "Львівобленерго")

на номер 295 85 13 (без з'єднання з оператором)

SMS-повідомленням на короткий номер 5068

за допомогою голосового меню кол-центру

У Черкаській області також пропонують різні варіанти передачі показників за спожиту електроенергію, щоб зробити цей процес максимально зручним та ефективним:

шляхом заповнення відповідної форми на сайті "Черкасиобленерго"

в особистому кабінеті користувача

за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram (в пошуковій стрічці потрібно написати "Черкасиобленерго")

Схема подачі показів лічильника подібна до інших обленерго (скріншот: cherkasyoblenergo.com)

У Запорізькій області прийом показів лічильників для побутових споживачів здійснюють за телефонами:

(061) 228-51-09

(061) 702-05-50

+38 (098) 168 01 01

+38 (050) 119 91 69

+38 (093) 170 23 35

Крім того, можна:

подати дані у чат-бот у Telegram (@ZPenergoBot)

заповнити відповідну форму на сайті "Запоріжжяобленерго"

Передати дані можна без попередньої реєстрації (скріншот: zoe.com.ua)

У Тернопільській області подати покази лічильника можна також по-різному:

на сайті "Тернопільобленерго"

через кол-центр за номером: 0 800 509 040 (цілодобово)

через Viber або Telegram

На сайті можна дізнатись також і про чинні тарифи (скріншот: toe.com.ua)

У Житомирській області дані лічильників також можна передавати різними шляхами:

на сайті "Житомиробленерго"

зателефонувавши до кол-центру: 0 800 309 282

через спеціалізовані мобільні застосунки

у чат-ботах у Viber та Telegram тощо

У додатках навіть можна робити оплати (скріншот: ztoe.com.ua)

Отже, як бачимо, більшість розподільчих компаній пропонують своїм споживачам широкий спектр послуг і можливостей - як офлайн, так і онлайн.

Для того, щоб дізнатися про умови передачі показів лічильника у вашому регіоні, радимо відвідати сайт відповідного обленерго.