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Что нужно сделать перед покупкой квартиры, чтобы избежать долгов предыдущих владельцев

Украина, Пятница 12 января 2024 15:42
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Что нужно сделать перед покупкой квартиры, чтобы избежать долгов предыдущих владельцев Вот что нужно сделать перед покупкой квартиры (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Перед покупкой квартиры всегда нужно проверять состояние лицевого счета во избежание долгов за электроэнергию и переоформлять лицевой счет. Это также относится к случаям, когда вы получили квартиру от родственников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост энергокомпании YASNO в Facebook.

Зачем это делать

Проверив, нет ли на квартире долгов и оформив лицевой счет на себя, у вас будет вся информация о начислениях, долгах и оплатах.

Кроме того, таким образом, вы также сможете избежать отключения за долги, о которых могли и не догадываться.

Как переоформить лицевой счет

Обратитесь к оператору системы распределения:

  • ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" - 1588, 0-800-50-1588
  • ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" - 044 459 07 40, 067 495 70 40, 099 495 70 40, 093 495 70 40, 0 800 400 740
  • АО "Укрзализныця" - (044) 465-42-21
  • ГП НЭК "Укрэнерго" - (044) 238-38-25

После этого необходимо оставить заявку на сайте вашего поставщика. Если вы используете услуги YASNO, переходите по ссылке для заполнения.

Что решает оператор распределения систем

К оператору системы распределения необходимо обращаться по вопросам:

  • качества и надежности электроснабжения
  • эксплуатации и ремонта линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов
  • подключение/отключение к системе распределения (линий)
  • установка счетчиков и фиксация их показаний

В Украине снова будут отключать должников

Кабинет Министров отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который был введен в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России.

Согласно изменениям, украинцев снова будут отключать от света, газа и водоснабжения при наличии задолженности. В частности, отмена моратория на отключение ЖКУ связывается с ростом задолженности потребителей.

Раньше мы рассказывали, какими бывают отключения света и сколько они длятся.

Читайте также, как передать показатели света онлайн. Мы сделали подробную инструкцию.

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Киев Электроэнергия