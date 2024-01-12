Что нужно сделать перед покупкой квартиры, чтобы избежать долгов предыдущих владельцев
Перед покупкой квартиры всегда нужно проверять состояние лицевого счета во избежание долгов за электроэнергию и переоформлять лицевой счет. Это также относится к случаям, когда вы получили квартиру от родственников.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост энергокомпании YASNO в Facebook.
Зачем это делать
Проверив, нет ли на квартире долгов и оформив лицевой счет на себя, у вас будет вся информация о начислениях, долгах и оплатах.
Кроме того, таким образом, вы также сможете избежать отключения за долги, о которых могли и не догадываться.
Как переоформить лицевой счет
Обратитесь к оператору системы распределения:
- ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" - 1588, 0-800-50-1588
- ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" - 044 459 07 40, 067 495 70 40, 099 495 70 40, 093 495 70 40, 0 800 400 740
- АО "Укрзализныця" - (044) 465-42-21
- ГП НЭК "Укрэнерго" - (044) 238-38-25
После этого необходимо оставить заявку на сайте вашего поставщика. Если вы используете услуги YASNO, переходите по ссылке для заполнения.
Что решает оператор распределения систем
К оператору системы распределения необходимо обращаться по вопросам:
- качества и надежности электроснабжения
- эксплуатации и ремонта линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов
- подключение/отключение к системе распределения (линий)
- установка счетчиков и фиксация их показаний
В Украине снова будут отключать должников
Кабинет Министров отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который был введен в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России.
Согласно изменениям, украинцев снова будут отключать от света, газа и водоснабжения при наличии задолженности. В частности, отмена моратория на отключение ЖКУ связывается с ростом задолженности потребителей.
Раньше мы рассказывали, какими бывают отключения света и сколько они длятся.
Читайте также, как передать показатели света онлайн. Мы сделали подробную инструкцию.