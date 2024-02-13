Що українцям треба знати про соціальне житло у Британії, щоб не потрапити у халепу

Що потрібно знати українцям про соціальне житло у Британії

Для початку варто зрозуміти, що соціальне - не означає безоплатне, адже за нього сплачується орендна плата, хоч і значно менша, ніж ціни на ринку.

Також житло може бути як абсолютно нове, так і старе, тут ніхто не може гарантувати, на які апартаменти пощастить саме вам.

Соціальне житло можна зрештою викупити й стати його повноцінним власником, але лише у тому випадку, якщо власником є кансіл.

Житло для українців у Британії (фото: Getty images)

Та варто пам’ятати, що деякі кансіли самі пропонують вам житло, а інші дають вам можливість обирати та голосувати на сайті за ті варіанти, які вам сподобаються.

А вже потім буде прийнято рішення, чи нададуть вам те саме житло, яке ви вибрали. Для того, щоб отримати соціальне житло - потрібно стати на чергу через кансіл. Тоді вам мають присвоїти рейтинг, відповідно до критичності вашої ситуації. І після цього ви зможете його отримати.

Але і тут є підводні камені - ви можете отримати житло швидко, а можете досить довго чекати, це може розтягнутися на кілька років