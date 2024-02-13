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Что украинцам нужно знать о социальном жилье в Британии, чтобы не попасть впросак

Жилье для украинцев в Британии (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Социальное жилье в Великобритании для украинцев все еще доступно, но стоит знать несколько деталей.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Что нужно знать украинцам о социальном жилье в Британии

Для начала стоит понять, что социальное - не означает безвозмездное, ведь за него уплачивается арендная плата, хоть и значительно меньше, чем цены на рынке.

Также жилье может быть как совершенно новое, так и старое, здесь никто не может гарантировать, на какие апартаменты повезет именно вам.

Социальное жилье можно в конце концов выкупить и стать его полноценным владельцем, но только в том случае, если владельцем является консил.

Жилье для украинцев в Британии (фото: Getty images)

Но следует помнить, что некоторые кансилы сами предлагают вам жилье, а другие дают вам возможность выбирать и голосовать на сайте за понравившиеся вам варианты.

А уже потом будет принято решение, предоставят ли вам то же жилье, которое вы выбрали. Для того чтобы получить социальное жилье – нужно стать на очередь через кансил. Тогда вам предстоит присвоить рейтинг, в соответствии с критичностью вашей ситуации. И после этого вы можете его получить.

Но и здесь есть подводные камни - вы можете получить жилье быстро, а можете достаточно долго ждать, это может растянуться на несколько лет.

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