Что украинцам нужно знать о социальном жилье в Британии, чтобы не попасть впросак

Что нужно знать украинцам о социальном жилье в Британии

Для начала стоит понять, что социальное - не означает безвозмездное, ведь за него уплачивается арендная плата, хоть и значительно меньше, чем цены на рынке.

Также жилье может быть как совершенно новое, так и старое, здесь никто не может гарантировать, на какие апартаменты повезет именно вам.

Социальное жилье можно в конце концов выкупить и стать его полноценным владельцем, но только в том случае, если владельцем является консил.

Жилье для украинцев в Британии (фото: Getty images)

Но следует помнить, что некоторые кансилы сами предлагают вам жилье, а другие дают вам возможность выбирать и голосовать на сайте за понравившиеся вам варианты.

А уже потом будет принято решение, предоставят ли вам то же жилье, которое вы выбрали. Для того чтобы получить социальное жилье – нужно стать на очередь через кансил. Тогда вам предстоит присвоить рейтинг, в соответствии с критичностью вашей ситуации. И после этого вы можете его получить.

Но и здесь есть подводные камни - вы можете получить жилье быстро, а можете достаточно долго ждать, это может растянуться на несколько лет.