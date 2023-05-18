Що потрібно змінити у своєму житті для отримання щастя: лише 10 пунктів

Змінюйте все поступово

За словами психологів, для досягнення щастя не потрібно міняти все одразу й кардинально – миттєві позитивні зміни можливі лише у кіно.

Варто рухатись невеликими, але впевненими кроками. Пробувати різні підходи, визначати, що вам заважає і що вас засмучує.

1. Відмовтеся від критики на свою адресу і навчіться прощати себе

Якщо постійно лаяти себе, критикувати за промахи та помилки - то життя однозначно милим не буде.

І в найгіршому випадку самоїдство зробить його просто нестерпним. Навчіться дякувати, заохочувати, хвалити, прощати за помилки.

2. Не порівнюйте себе з іншими й собою колишнім

Ваш досвід і ті умови, в яких ви перебуваєте зараз або були раніше - істотно відрізняються від того, що є в інших. Навіть у дуже схожих ситуаціях ви маєте право ухвалювати інші рішення.

Те, що вам вдавалося раніше, не стане доступним зараз і навпаки - ви зараз зможете досягти того, що раніше не виходило. А причина проста – ви знаходитесь в іншій точці життя.

3. Помічайте всі свої успіхи, навіть найменші

У житті кожної людини є не лише неприємності, клопіт та складні завдання, а й невеликі здобутки, успіхи, маленькі перемоги. Намагайтеся зосередитись не на проблемах, а на способах їх вирішення.

І якщо ви почнете хоча б тихенько дякувати собі та помічати досягнення - жити буде значно простіше.

4. Будуйте плани на майбутнє

Життя саме собою - дуже ризиковане заняття і майже завжди є ймовірність того, що щось піде не так. Тому живіть зараз і не відкладайте ухвалення рішень до останнього.

Якщо з цим постійно затягувати, то вина, нудьга, тривога та інші негативні емоції будуть супроводжувати вас постійно і зроблять життя в рази складнішим.

5. Відпочивайте частіше на природі

Намагайтеся знайти час для відпочинку на природі – нехай це буде парк на вихідних, сквер дорогою на роботу чи дача.

Там ви зможете трохи розслабитися та відпочити. А відновлення організму відбувається тоді, коли ви заспокоюєтеся і маєте повноцінний відпочинок.

6. Проводьте час із тими, з ким хочеться

Це не обов'язково мають бути ваші рідні чи близькі. Спілкування здатне творити чудеса, тому не відмовляйте собі у таких приємних речах.

Достатньо того, щоб вас хотіли бачити, розуміли, приймали та підтримували.

7. Робіть те, що вам подобається пару разів на тиждень

Не доводьте себе до стану "загнаного коня". Не можна постійно перебувати в стані "я повинен" і слідувати лише всім встановленим правилам - у вас не залишиться сил і часу на свої справи. А отже й не буде енергії та радості. Тому виділяйте 2-3 вечори на тиждень, щоб робити те, що вам подобається.

8. Знайдіть активність для свого здоров'я

Надмірні інтенсивні тренування у залі, пробіжки - підходять далеко не всім. І надмірне фізичне навантаження також шкідливе, як і повна відсутність активності.

Підберіть те, що вам не лише додасть здоров'я, але й принесе задоволення – танці, плавання, гімнастика, шейпінг.

9. Скоротіть кількість алкоголю

Намагайтеся скоротити кількість поганих звичок або хоча б знизити. Вони не лише псують ваше здоров'я, а й порушують сон.

А крім усього іншого, алкоголь підштовхує на вчинки, про які ви потім шкодуєте чи переживаєте.

10. Не пускайте стан здоров'я на самоплив

Ресурси людського організму не безмежні. А багато захворювань власними силами не минають, вони тихо поїдають ваш організм.

Тому не забувайте контролювати стан свого організму, проходити огляд у лікарів та вчасно проходите лікування.