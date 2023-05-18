Що потрібно змінити у своєму житті для отримання щастя: лише 10 пунктів

Досягти щастя в житті хоче абсолютно кожна людина. І часом це невловиме відчуття приходить у найнесподіваніші періоди життя. А з віком люди починають розуміти, що щастя можливе навіть під час найскладніших етапів життєвого шляху.
Які 10 речей варто змінити, щоб стати набагато щасливішими - читайте в матеріалі нижче.
За словами психологів, для досягнення щастя не потрібно міняти все одразу й кардинально – миттєві позитивні зміни можливі лише у кіно.
Варто рухатись невеликими, але впевненими кроками. Пробувати різні підходи, визначати, що вам заважає і що вас засмучує.
Якщо постійно лаяти себе, критикувати за промахи та помилки - то життя однозначно милим не буде.
І в найгіршому випадку самоїдство зробить його просто нестерпним. Навчіться дякувати, заохочувати, хвалити, прощати за помилки.
Ваш досвід і ті умови, в яких ви перебуваєте зараз або були раніше - істотно відрізняються від того, що є в інших. Навіть у дуже схожих ситуаціях ви маєте право ухвалювати інші рішення.
Те, що вам вдавалося раніше, не стане доступним зараз і навпаки - ви зараз зможете досягти того, що раніше не виходило. А причина проста – ви знаходитесь в іншій точці життя.
У житті кожної людини є не лише неприємності, клопіт та складні завдання, а й невеликі здобутки, успіхи, маленькі перемоги. Намагайтеся зосередитись не на проблемах, а на способах їх вирішення.
І якщо ви почнете хоча б тихенько дякувати собі та помічати досягнення - жити буде значно простіше.
Життя саме собою - дуже ризиковане заняття і майже завжди є ймовірність того, що щось піде не так. Тому живіть зараз і не відкладайте ухвалення рішень до останнього.
Якщо з цим постійно затягувати, то вина, нудьга, тривога та інші негативні емоції будуть супроводжувати вас постійно і зроблять життя в рази складнішим.
Намагайтеся знайти час для відпочинку на природі – нехай це буде парк на вихідних, сквер дорогою на роботу чи дача.
Там ви зможете трохи розслабитися та відпочити. А відновлення організму відбувається тоді, коли ви заспокоюєтеся і маєте повноцінний відпочинок.
Це не обов'язково мають бути ваші рідні чи близькі. Спілкування здатне творити чудеса, тому не відмовляйте собі у таких приємних речах.
Достатньо того, щоб вас хотіли бачити, розуміли, приймали та підтримували.
Не доводьте себе до стану "загнаного коня". Не можна постійно перебувати в стані "я повинен" і слідувати лише всім встановленим правилам - у вас не залишиться сил і часу на свої справи. А отже й не буде енергії та радості. Тому виділяйте 2-3 вечори на тиждень, щоб робити те, що вам подобається.
Надмірні інтенсивні тренування у залі, пробіжки - підходять далеко не всім. І надмірне фізичне навантаження також шкідливе, як і повна відсутність активності.
Підберіть те, що вам не лише додасть здоров'я, але й принесе задоволення – танці, плавання, гімнастика, шейпінг.
Намагайтеся скоротити кількість поганих звичок або хоча б знизити. Вони не лише псують ваше здоров'я, а й порушують сон.
А крім усього іншого, алкоголь підштовхує на вчинки, про які ви потім шкодуєте чи переживаєте.
Ресурси людського організму не безмежні. А багато захворювань власними силами не минають, вони тихо поїдають ваш організм.
Тому не забувайте контролювати стан свого організму, проходити огляд у лікарів та вчасно проходите лікування.
До речі, ми писали про те, що вчені вивели просту формулу щастя для кожної людини.
А ще розповідали про те, чому самотність руйнує наше життя.